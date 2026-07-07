Interimkonsult inom ekonomi, inköp och IT
Culpeo People & Culture Partner AB / Organisationsutvecklarjobb / Luleå Visa alla organisationsutvecklarjobb i Luleå
2026-07-07
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Culpeo People & Culture Partner AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Interimkonsulter inom ekonomi, inköp och IT
Är du en erfaren konsult eller ledare som trivs med att snabbt skapa struktur, driva förändring och leverera resultat? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig.
Vi på Culpeo ser en ökad efterfrågan på erfarna interimkonsulter inom ekonomi, inköp och IT. Därför söker vi nu fler kvalificerade konsulter till vårt nätverk för kommande uppdrag hos våra kunder.
Uppdragen varierar i längd, omfattning och bransch, från att täcka ett tillfälligt kompetensbehov till att leda verksamheter, utveckla processer eller driva förändringsarbete.
Exempel på roller
Ekonomi
Ekonomichef
Redovisningschef
Controller
Redovisningsekonom
Senior AP-/AR-specialist
Inköp
Inköpschef
Strategisk inköpare
IT
IT-chef
Informationssäkerhetsspecialist
Vi tror att du
Har flera års erfarenhet inom ditt specialistområde.
Är van att snabbt sätta dig in i nya verksamheter.
Har ett affärsmässigt och lösningsorienterat arbetssätt.
Är trygg i att leda förändring och skapa resultat.
Trivs i roller där du får ta ansvar och göra skillnad från dag ett.
Vi erbjuder
Som interimkonsult via Culpeo får du möjlighet att arbeta på spänande och kvalificerade uppdrag. Vi värdesätter långsiktiga relationer och matchar uppdrag utifrån både kompetens, erfarenhet och personliga drivkrafter. Uppdragen kan genomföras via eget bolag eller som anställd konsult hos Culpeo, beroende på vad som passar dig och uppdraget bäst.
Välkommen att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Culpeo People & Culture Partner AB
(org.nr 559371-2655)
972 38 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Culpeo People & Culture Partner Kontakt
Rekryterare
Anna Rosendahl anna.rosendahl@culpeo.se +46 702297939 Jobbnummer
9995550