Interimistisk Verksamhetschef Thoraxcentrum till Region Blekinge
2025-09-30
Har du erfarenhet av att leda en komplex verksamhet inom Hälso-och sjukvården och vill bidra till samhällsnytta? Är du en trygg och innovativ ledare med hög förmåga att snabbt sätta dig in i ett nytt uppdrag? Då kan du vara den vi söker för detta interimistiska uppdrag!
Om Thoraxcentrum - Region Blekinge
Thoraxcentrum vid Blekingesjukhuset är ett unikt koncept i Sverige och etablerades 2007 för att samla all Hjärtsjukvård och Thoraxkirurgi under en ledning. Vi är idag det enda Sjukhuset i Sverige som jobbar enligt detta koncept och gör det med stor framgång. Genom korta beslutsvägar och bred gemensam kompetens tillhandahåller vi idag hjärtsjukvård i världsklass.
Vårt mål är att erbjuda bästa möjliga hjärtsjukvård med individuella möjligheter till kompetenshöjning och utveckling samt möjlighet till att bedriva forskning. Vi arbetar aktivt med utvärdering av klinikens patient processer och flöden för att på bästa sätt erbjuda individanpassad vård. Upptagningsområdet för den högspecialiserade vården motsvarar ca 330 000 invånare. Thoraxcentrum har i nuläget ca 250 medarbetare som fördelas på inskrivningsenhet, vårdavdelningar, mottagningsverksamhet, operationsverksamhet, intensivvårdsavdelning och röntgenavdelning.
Om jobbet
Som interim verksamhetschef leder du Thoraxcentrum, du har det yttersta ansvaret för personal, ekonomi och arbetsmiljö och ansvar för verksamhetens fem avdelningschefer, klinikkoordinator, verksamhetsutvecklare, administrativ sekreterare med flera.
Du arbetar för att ge dina medarbetare de förutsättningar deras uppdrag kräver - för detta krävs ett strukturerat samarbete i de olika processerna och i samverkan med andra aktörer.
Du rapporterar till hälso- och sjukvårdschef för specialiserad vård och är en av nio verksamhetschefer i ledningsgruppen.
Om dig
Vi söker dig som har en för området lämplig högskoleutbildning. Du har flerårig erfarenhet av ledarskap och gärna av att leda genom ledare. Vi vill att du har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvårdsverksamhet, vana av att driva och leda förändringsarbete och för att snabbt komma in i rollen tidigare erfarenhet av ledningsarbete i en politiskt styrd organisation.
Du har lätt för att samarbeta och förstår vikten av det tvärprofessionella samarbetet. Stort ansvarstagande och förmåga att hantera komplexa frågeställningar i högt tempo utifrån ett helhetsperspektiv driver och motiverar dig.
Det är av stor vikt att du kan tydliggöra och kommunicera visioner, mål och strategier. Uppdraget kommer ställa krav på din förmåga att ta beslut på ett strukturerat och resurseffektivt sätt. Vi förutsätter att du har mycket god förmåga att på svenska uttrycka dig i tal och skrift samt goda digitala kunskaper.
För din kännedom
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade, vilket innebär att du kan behöva genomgå säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Tjänsten är ett interimistiskt uppdrag på 6 månader med eventuell möjlighet till förlängning på heltid med placeringsort Karlskrona. Tillträde senast 2 januari 2026.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Läs mer om Region Blekinge på https://www.regionblekinge.se
I denna rekrytering samarbetar Region Blekinge med Adecco. Sista ansökningsdag är 251019 men ansök redan idag då vi kommer att tillämpa löpande urval i rekryteringen. Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryteringskonsult Carina Falck på carina.falck@adecco.se
alternativt på telefon 0736-847245.
Frågor om tjänsten
Kontakta: Petra Ersson Tf Hälso-och sjukvårdschef
E-postadress: petra.ersson@regionblekinge.se
Telefon: Växel 0455-73 10 10 Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
https://www.adecco.com/sv-se
Senior Rekryteringskonsult
Carina Falck Jobbnummer
9534067