Interimchef till Statlig myndighet
Adecco Sweden Aktiebolag / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-06-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Vi söker nu en interimchef till en Statlig myndighet i Norrköping. Myndigheten har ett behov av en konsult i rollen som ställföreträdande chef inom operativ verksamhet inom ett produktionsnära affärsområde.
Den operativa verksamheten består av 37 medarbetare som arbetar i en fältbaserad miljö. I rollen som ställföreträdande chef har du personal- och arbetsmiljöansvar för cirka hälften av medarbetarna, samt möjlighet att vid behov leda hela verksamheten. Du planerar och följer upp verksamheten tillsammans med ansvariga chefer inom operativ drift och förvaltning. Rollen ingår i produktionsgruppens ledningsgrupp och du rapporterar till chef för produktion.
Förekommande arbetsuppgifter:
• Hålla medarbetarsamtal, lönesamtal och coacha medarbetare.
• Personalplanering i nära samarbete med andra chefer
• Följa upp arbetsmiljöronder, riskanalyser och arbetsplatsträffar
• Driva rekryteringsärenden tillsammans med ansvarig
• Delta aktivt i produktionsledningens arbete.
• Delta i utvärdering och utveckling av rollen som ställföreträdande chef
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start 2026-09-01 och beräknas inledande pågå i ca 6 månader, med möjlighet till förlägning. Den totala uppdragsperioden kan uppgå till 12 månader.
Observera att myndigheten bedriver säkerhetsklassad verksamhet vilket innebär att uppdraget inte kan påbörjas innan bakgrundskontroll samt registerkontroll för slutkandidat är genomförd och godkänd.
Krav för tjänsten:
• Dokumenterad relevant mångårig erfarenhet av att leda en grupp i första linjen, med fullt resultatansvar, verksamhetsansvar och arbetsmiljöansvar
• Erfarenhet av att leda personal på distans
• Vara tillgänglig för intervju via Skype 2 juli kl. 08:00 - 10:00.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av att vara interimschef under minst ett (1) år
• Erfarenhet att leda personal i dygnet-runt verksamhet.
• Erfarenhet av säkerhetskänslig verksamhet
• Erfarenhet från maritima miljöer eller sjönära arbeten
Om dig
Du är en trygg och tydlig ledare med ett coachande och kommunikativt förhållningssätt. Du har lätt för att skapa förtroende och bygga goda relationer, både inom team och med externa parter. Med din starka samarbetsförmåga och tydliga kommunikation bidrar du till ett effektivt och välfungerande arbetsklimat.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande med sista ansökningsdag 2026-06-26.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Nyström via e-post: maja.nystrom@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Gamla Tanneforsvägen 92 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Maja Nyström Maja.Nystroem@adecco.se Jobbnummer
9966473