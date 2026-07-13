Interimchef (Daily Operations Manger) till forskningsverksamhet
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Nu söker vi en interim Daily Operations Manager till en innovativ och forskningsnära verksamhet i stark tillväxt. I rollen utgör du en central länk mellan verksamhetens medarbetare, som delvis är placerade vid högskolans institutioner, ledningen och andra viktiga intressenter. Uppdraget kombinerar operativt personal- och arbetsmiljöansvar med ett strategiskt och affärsmässigt fokus på den långsiktiga utvecklingen av högskolans labbportfölj.
Huvudsakliga ansvarsområden
Personal- och arbetsmiljöansvar
• Ansvar för personal, arbetsmiljö, drift och utveckling av institutets labbverksamhet, inklusive HR-relaterade frågor, kapacitetsplanering, onboarding samt säkerställande av effektiva rutiner och processer.
Processutveckling och effektivisering
• Utveckla och effektivisera verksamhetens processer, arbetssätt och systemstöd för att skapa en strukturerad, skalbar och välfungerande operativ verksamhet.
Inköp
• Utarbeta och implementera rutiner och processer för inköp i enlighet med Lagen om offentlig upphandling
Relationsbyggande och stakeholder management
• Utveckla och upprätthålla starka relationer med interna och externa intressenter samt säkerställa en nära dialog mellan verksamheten, högskolan och medarbetarna.
Strategiskt bidrag och ledningsgruppsarbete
• Bidrar i ledningsgruppen med ett operativt och affärsmässigt perspektiv samt ansvarar för att driva och utveckla den operativa verksamheten i nära samarbete med VD.
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten som Daily Operations Manager är ett konsultuppdrag på heltid med start 2026-09-07 och beräknas pågå fram till och med 2027-03-31, med goda möjligheter till förlängning.
Krav för tjänsten:
• Dokumenterad erfarenhet av personalansvar som t.ex. linjechef, inklusive arbetsmiljö och arbetsrätt
• Erfarenhet från industri/privat sektor och vana att arbeta affärsmässigt
• Erfarenhet från bidragsfinansierad verksamhet, t.ex. Vinnova- eller EU-projekt
• Mycket god förmåga att arbeta i miljöer med hög förändringstakt, gärna i tillväxtbolag
• Erfarenhet av att bygga upp och strukturera processer och arbetssätt
• Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska
Observera: För varje krav ska en motivering bifogas som tydligt beskriver hur kravet uppfylls. Det ska framgå genom vilket eller vilka uppdrag kravet har uppfyllts samt var i CV:t informationen kan återfinnas.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av att arbeta nära akademin, forskningsmiljöer eller tekniska/labbmiljöer
• Tidigare roll som operations manager, site manager eller liknande
• Erfarenhet av att hantera frågor kopplat till arbetstillstånd och internationell rekrytering
• Erfarenhet av att arbeta i en roll där man kombinerar operativt personalansvar med strategiska diskussioner kring organisations- eller verksamhetsutveckling
• Erfarenhet att hantera strikt konfidentiell verksamhet
Om dig
För att lyckas i rollen som Daily Operations Manager ser vi att du är en trygg och relationsskapande ledare som skapar förtroende genom tydlighet, stabilitet och hög integritet. Du har förmågan att hantera såväl operativa som komplexa personalfrågor på ett professionellt och lyhört sätt. Som person är du strukturerad, drivande och van att omsätta idéer till resultat genom att skapa riktning, följa upp och säkerställa genomförande. Du är kommunikativ, prestigelös och trivs med att växla mellan strategiska frågeställningar och ett hands-on arbete i verksamheten. I en föränderlig miljö är du flexibel, lösningsorienterad och motiveras av att skapa struktur, utveckling och goda samarbeten.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande med sista ansökningsdag 2026-08-13.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Adam Sjöborg via e-post: adam.sjoborg@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Ullevigatan 19 (visa karta
)
411 40 GÖTEBORG Arbetsplats
Adecco Kontakt
Assistant National Recruiter
Adam Sjöborg Adam.Sjoborg@adecco.se Jobbnummer
10000982