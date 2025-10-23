Interima konsulter till framtida uppdrag inom Life Science
2025-10-23
Vill du arbeta med uppdrag som gör verklig skillnad - i en bransch som förbättrar liv, hälsa och framtid?
Academic Resource söker nu interima konsulter till framtida uppdrag hos våra kundföretag inom Life Science. Vi samarbetar med några av Sveriges ledande aktörer inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik - organisationer som befinner sig i en spännande fas av utveckling, tillväxt och förändring.
Vi söker dig som är självständig, trygg i din kompetens och van att snabbt sätta dig in i nya miljöer.
Om uppdragen
Som interim konsult hos oss kan du arbeta i strategiska och operativa roller på olika nivåer - från projektledning och specialistuppdrag till chefsroller och förändringsarbete. Uppdragen varierar i längd, ofta mellan 6-18 månader, och kan vara på plats, hybrid eller helt remote, beroende på kundens behov.
Exempel på roller vi söker för framtida uppdrag:
• Interim R&D- eller Produktionschef
• Interim Kvalitetschef / QA Manager / RA Specialist
• Interim Valideringsledare / Processingenjör
• Interim HR Business Partner / HR Manager
• Interim IT Project Manager / System Specialist (t.ex. Veeva, LIMS, MES)
• Interim Projektledare inom Life Science / Teknik / Produktutveckling
Vem vi söker
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet från Life Science, läkemedel, bioteknik eller medicinteknik
• Tidigare erfarenhet som chef, projektledare eller specialist
• Förmåga att snabbt skapa förtroende och driva resultat i nya miljöer
• Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
• Akademisk utbildning inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, HR eller IT
Meriterande är erfarenhet från reglerad verksamhet (GMP, ISO13485, FDA).
Som interim konsult hos Academic Resource erbjuds du:
• Spännande och utvecklande uppdrag hos ledande Life Science-bolag
• Möjlighet att påverka din egen karriär - välj uppdrag utifrån intresse och tillgänglighet
• Tillgång till vårt starka nätverk inom Life Science
• Trygghet och stöd från en erfaren konsultchef under hela uppdraget
• Konkurrenskraftiga villkor och kollektivavtalsförmåner
Om Academic Resource
Academic Resource är rekryterings- och bemanningsföretaget för akademiker med erfarenhet. Vi har lång erfarenhet av uthyrning, rekrytering och interim management inom Life Science, Ekonomi & Finans samt HR.
Vi verkar främst i Stockholm och Uppsala, men många av våra uppdrag har global räckvidd. Hos oss får du arbeta med bolag som driver utvecklingen inom forskning, produktion och innovation - och samtidigt utvecklas i din egen yrkesroll.Publiceringsdatum2025-10-23Ansökan
Är du redo att bli en del av vårt konsultnätverk?
Skicka in din intresseanmälan redan idag med uppdaterat CV och en kort beskrivning av dina önskemål kring framtida uppdrag.
Vid frågor kontakta: rekrytering.lifescience@academicresource.se
Ange denna referens i din ansökan: INTERIM-LS2025
Urval sker löpande och vi kontaktar dig när ett uppdrag matchar din profil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Resource AB
(org.nr 556649-0917) Jobbnummer
9571574