Interim Supply Chain Business Analyst
Friday Väst AB / Logistikjobb / Stockholm Visa alla logistikjobb i Stockholm
2026-07-02
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Du är personen som får varuflöden, processer och system att fungera tillsammans. Du har troligen en bakgrund inom Supply Chain, varuförsörjning, inköp, retail eller e-handel, men har rört dig allt närmare system, kravställning och verksamhetsutveckling. Du trivs i gränslandet mellan verksamhet och IT, där du fångar upp behov, översätter dem till tydliga krav och säkerställer att lösningarna fungerar i praktiken. Du behöver inte vara utvecklare – men du behöver förstå system, processer och hur förändringar påverkar verksamheten. Nu söker vi en konsult till ett spännande interimsuppdrag hos en ledande retailaktör, med möjlighet att på sikt ta klivet in i en permanent roll som Supply Chain Development Manager.
Uppdraget
Rollen är placerad inom Supply Chain Management hos en av Sveriges ledande retailaktörer. Du blir en viktig länk mellan verksamheten och IT och får en central roll i utvecklingen av affärskritiska system och processer kopplade till Supply Chain, Commerce och produktdata.
Uppdraget uppstår i samband med en omorganisation och medan företaget rekryterar sin framtida Supply Chain Development Manager. Det innebär att uppdraget initialt löper från augusti till slutet av februari, men för rätt person finns möjlighet att även vara aktuell för den permanenta rollen framåt.Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Uppdraget handlar om att förstå verksamheten och översätta den förståelsen till tydliga krav, smarta lösningar och lyckade implementationer.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Kravinsamling tillsammans med verksamheten
Kravställning mot interna och externa utvecklingsteam
Testplanering, test och kvalitetssäkring
Processutveckling och förbättringsarbete
Analys av affärsprocesser och systemflöden
Felsökning och förbättring av befintliga lösningar
Samarbete med verksamhet, systemägare och IT
Utveckling och förbättring av rapportering, KPI:er och beslutsstöd
Du kommer att arbeta i en miljö med flera integrerade affärssystem där bland annat produktmasterdata, leverantörsportaler, prissättning, kundflöden, rapportering och Supply Chain-processer står i fokus.
Vi söker dig somHar en eftergymnasial utbildning inom relevant område
Har flera års erfarenhet från Supply Chain, varuförsörjning, inköp, retail, e-handel eller annan verksamhet med komplexa varuflöden
Har arbetat verksamhetsnära med kravställning mot affärssystem, planeringssystem, masterdatasystem, leverantörsportaler eller liknande systemmiljöer
Är van att fånga upp behov från verksamheten och översätta dem till tydliga krav, testfall och fungerande lösningar
Har god förståelse för processer inom exempelvis varuförsörjning, produktdata, leverantörsflöden, prognos/planering, prissättning eller rapportering
Har god vana av att arbeta med data, analys och rapportering
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av system som Relex, Microsoft Dynamics 365 eller andra större affärs-, planerings- eller masterdatasystem.
Som person är du trygg i dialogen med olika intressenter och kan driva workshops, utmana krav och skapa framdrift. Du har förmågan att förstå både detaljerna och helheten, och du trivs i en roll där du får vara med och påverka hur verksamheten arbetar genom bättre systemstöd och tydligare processer.
Vi tror att du är driven, nyfiken och lösningsorienterad. Du gillar när det händer mycket, tar gärna ansvar och tycker att det är roligt att snabbt sätta dig in i komplexa miljöer där verksamhet, system och människor behöver samspela.
Övrig infoOmfattning: ca 6 månader
Start: Så snart som möjligt
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Anna Persson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday.
Om Friday
På Friday hjälper vi Tech-talanger att hitta roller där de trivs, utvecklas och gör skillnad. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet. Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Friday Kontakt
CM
Anna Persson anna.persson@friday.se Jobbnummer
9990374