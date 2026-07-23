Interim Stabschef till kommun i Stockholms län
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2026-07-23
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Senior Stabschef till Äldreförvaltningen
Vill du vara med och bygga upp en helt ny förvaltning och skapa förutsättningar för framtidens äldreomsorg? Vi söker nu en erfaren och strategisk ledare som vill ta rollen som Senior Stabschef för ekonomi, verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling i den nya Äldreförvaltningen.
Omfattning: heltid 100%
Start: 24e augusti
Längd: 29e januari 2027, eventuellt längre
Eventuell intervju med kund kommer att ske 10e - 12 e augusti digitalt. Så då måste du kunna vara tillgänglig.
Om uppdraget
Den nya Äldreförvaltningen etableras som en följd av en större organisatorisk förändring där tidigare Socialförvaltningen delats upp. Förvaltningen befinner sig i en intensiv uppbyggnadsfas med höga ambitioner och betydande ekonomiska utmaningar. Därför söker vi en senior chef som med kort startsträcka kan leda utvecklingen av förvaltningens centrala stöd- och styrfunktioner.
Som Senior Stabschef ansvarar du för att utforma och leda förvaltningens stab för ekonomi, verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling. Staben kommer att vara navet för styrning, kvalitet, analys, uppföljning och utveckling och ska säkerställa ett effektivt och verksamhetsnära stöd till hela organisationen.
Du kommer att ha personalansvar för cirka 20 medarbetare, ingå i förvaltningens ledningsgrupp och arbeta nära förvaltningsdirektören i frågor som rör verksamhetens strategiska utveckling och långsiktiga hållbarhet.
Ansvarsområden
I rollen kommer du bland annat att:
Bygga upp och utveckla förvaltningens stabsorganisation.
Ansvara för ekonomi-, verksamhets- och kvalitetsstyrning.
Säkerställa effektiva processer för uppföljning, analys och verksamhetsutveckling.
Leda arbetet med egenkontroll, kvalitetsuppföljning och Lex Sarah-frågor.
Ansvara för uppföljning av såväl egen regi som externa utförare.
Stödja verksamheterna i förändrings-, utvecklings- och effektiviseringsarbete.
Samverka med kommunens övriga förvaltningar och centrala funktioner.
Bidra aktivt i förvaltningens strategiska ledning och utveckling.
KvalifikationerSka-krav
För att vara aktuell för uppdraget ska du ha:
Ekonomutbildning på högskolenivå eller annan likvärdig utbildning.
Minst 10 års chefserfarenhet på högsta strategiska nivå inom kommunal verksamhet.
Erfarenhet från både ekonomi-/stabschefsroller och verksamhetsledande roller.
Minst 5 års erfarenhet av utveckling av ekonomi- och kvalitetsstyrning inom kommunal förvaltning.
Minst 3 års erfarenhet på förvaltningschefs- och/eller stabschefsnivå av strategisk ledning av äldreomsorg i en större kommun.
Minst 3 års erfarenhet av att utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrning för både egen regi och entreprenadupphandlad verksamhet.
Meriterande
Det är särskilt meriterande om du har:
Mycket god erfarenhet av större omorganisationer inom kommunal verksamhet.
Dokumenterat god förmåga att självständigt driva utvecklings- och förändringsarbete.
Erfarenhet av att bygga upp nya organisationer och ledningsstrukturer.
Erfarenhet av arbete i ekonomiskt utmanande verksamheter där effektivisering och kvalitet behövt balanseras.Publiceringsdatum2026-07-23Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Strategisk och analytisk.
Trygg och tydlig i ditt ledarskap.
Förändringsorienterad och utvecklingsdriven.
Resultatinriktad med god genomförandeförmåga.
Relationsskapande och samarbetsinriktad.
Van att leda i komplexa organisationer och genom omfattande förändringsresor.
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Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8114379-2113328". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Vasagatan 7 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
10010160