Interim senior kommunikatör till regionalt bolag
2026-04-24
För kunds räkning söker vi nu en interim senior kommunikatör till ett regionalt bolag. Verksamheten bär ett samhällsviktigt uppdrag och befinner sig i en utvecklingsfas med fokus på digitalisering och organisationsutveckling. Uppdraget kräver en hög grad av självständighet och förmåga att arbeta i komplexa sammanhang.
Om uppdraget
Kommunikationsfunktionen har en central roll i att utveckla såväl intern som extern kommunikation. Fokus ligger på att skapa struktur, tydlighet och arbetssätt samt att stärka organisationens kommunikativa förmåga i vardag, förändring och kris. Målet är att utveckla en kommunikativ organisation där tydlig kommunikation, dialog och delaktighet bidrar till riktning, effektivitet och måluppfyllelse.
Vi söker därför en interim senior kommunikatör som kan kombinera förändringskommunikation, projektstöd och verksamhetsutveckling inom kommunikationsområdet och som samtidigt kan hantera löpande arbetsuppgifter i en kommunikationsstab. En central del i uppdraget är att, i tät dialog med kommunikationschefen, bidra till att utveckla hur kommunikationsfunktionen stöttar affärsområdena i deras kundkommunikation samt arbeta för att skapa ett mer strukturerat och enhetligt arbetssätt i vardagen.
Uppdraget önskas påbörjas snarast enligt överenskommelse, med en varaktighet på ett år och utgår från Stockholm. Omfattningen uppgår till 100%.
Tidigare erfarenhet och kvalifikationer
Akademisk utbildning inom kommunikation
Minst åtta års erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med förändringskommunikation i eller nära projektorganisationer samt ha deltagit i större förändringsinitiativ
Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet, såsom statlig myndighet, region eller kommun
Erfarenhet av att utveckla arbetssätt, struktur eller funktion inom kommunikationsområdet
Meriterande
Erfarenhet av kriskommunikation och arbete i krisledningsstab eller motsvarande
Erfarenhet av att utveckla arbetssätt för kundkommunikation eller motsvarande målgruppsnära kommunikation
Erfarenhet av att utbilda i kommunikativt ledarskap samt kunskap om kommunikativa organisationer
Erfarenhet av verksamhetsutveckling inom kommunikationsområdet
Kompetenser och förmågor
Du har en god förmåga att analysera, strukturera och prioritera samt att omsätta komplexa uppdrag till tydliga och användbara leveranser. Du arbetar målgruppsorienterat och är skicklig på att formulera tydliga och anpassade budskap, samtidigt som rollen kräver att du obehindrat kan växla mellan strategiskt, taktiskt och operativt arbete. Vidare har du ett starkt självledarskap och driver ditt arbete framåt på ett självständigt sätt. Du är van att bidra i projekt och samarbeta med andra funktioner och trivs i en miljö där förutsättningarna inte alltid är fullt definierade, samtidigt som du har förmåga att, parallellt med leverans, bygga struktur och utveckla arbetssätt.
Övrig information
För ovanstående roll ges möjlighet att arbeta som underkonsult, alternativt genom konsultuppdrag med anställning hos Signera Rekrytering. Välkommen att visa intresse snarast, dock senast den 27/4. Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta Anna Hultkrantz via mail på anna.hultkrantz@signerarekrytering.se
eller Hanna Palmsten via mail på hanna.palmsten@signerarekrytering.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
