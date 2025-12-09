Interim sektionschef till uppdrag
Till kund inom idéburen sektor söker vi just nu en interim chef. Vi söker en trygg ledare som har erfarenhet av utvecklings- och förändringsledning samt verksamhetsstöd.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Som sektionschef har du ansvar för att leda sektionens verksamhet, både i det dagliga och i det långsiktiga utvecklings- och förändringsarbetet. Sektionen tillhör en större enhet tillsammans med fyra andra sektioner.
Du rapporterar till enhetschef och tillsammans med enhetschef och de fyra övriga sektionscheferna i enheten är du en del av enhetens ledningsgrupp.
Ditt uppdrag handlar mycket om att skapa sammanhang, förståelse och att motivera andra samt trygghet. Du har förmåga att tänka nytt, är kreativ, nyfiken och kan inspirera andra. Du ger och skapar tillit och har förmåga att bygga och utveckla relationer.
Vem är du?
* Har relevant akademisk utbildning
* Erfarenhet av att vara chef i idéburen sektor eller offentlig sektor
* Har erfarenhet av utvecklings- och förändringsledning
* Har erfarenhet av verksamhetsstöd
Meriterande är om du:
* Erfarenhet av att leda på distans
För att lyckas i uppdraget har du en stark kommunikativ förmåga, erfarenhet av förändringsledning, förståelse för beslutsprocesser i idéburen verksamhet och ett engagemang för att omvandla fattade beslut till praktisk verksamhet.
Du erbjuds
Du kommer att vara anställd av Jurek Talents. Omfattningen är på heltid 100%. Uppdraget förväntas starta 12 januari och löper i cirka 3 månader. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Kajsa Lidén på kajsa.liden@jurek.se
Om verksamheten
Jurek Recruitment & Consulting erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Vi rekryterar och hyr ut alltifrån studenter till yrkesverksamma akademiker med mångårig erfarenhet och specialistkompetens. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration.
