Interim Regiondirektör till kund inom motorbranschen

Till en kund inom motorbranschen söker vi nu en Interim Regiondirektör för ett interimsuppdrag. Rollen passar dig som är en erfaren ledare med starkt affärsfokus och som snabbt kan sätta dig in i en verksamhet och skapa stabilitet, struktur och resultat i en pågående eller kommande förändringsfas.
Som Interim Regiondirektör har du det övergripande ansvaret för regionens verksamhet, resultat och utveckling. Du leder och stöttar ditt team och säkerställer att verksamheten bedrivs i linje med bolagets strategier, mål och värderingar. I uppdraget ingår att ansvara för budget, prognos och uppföljning samt att driva och följa upp affärs- och verksamhetsplaner. Du arbetar både strategiskt och operativt, med fokus på effektiva arbetssätt, hög kundnöjdhet och kontinuerlig förbättring. Du driver affärs- och marknadsstrategier samt ansvarar för relationer med återförsäljare, partners och externa samarbeten.
Din Profil
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet från ledande befattningar inom motorbranschen eller närliggande industri, med dokumenterad erfarenhet av resultat-, budget- och personalansvar. Du har en stark affärsförståelse och är van att arbeta både strategiskt och operativt. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift, och har relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet. B-körkort är ett krav.
Som person är du en trygg, tydlig och inspirerande ledare med god kommunikativ förmåga. Du är affärsorienterad, analytisk och beslutsför, med förmåga att driva förändring och skapa engagemang i organisationen. Du är relationsskapande, förtroendeingivande och har hög integritet i ditt ledarskap.Om företaget
Autorekrytering är ledande på att hitta specialistkompetens till fordonsindustrin. Vi är landets enda rekrytering- och konsultföretag med ett odelat fokus på att matcha rätt person med rätt jobb i motorbranschen, och detta har vi gjort sedan 2005. Under dessa två decennier har vi byggt upp ett omfattande nätverk och en djup förståelse för branschen, vilket gör oss unikt positionerade att bidra till dess utveckling med rätt kompetens.
Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste sektorer. Den spelar en central roll i vår ekonomi, genererar innovation och sysselsätter tusentals människor. Att hitta och behålla rätt kompetens är avgörande för branschens fortsatta framgång och tillväxt. Genom vårt långsiktiga engagemang och personliga service säkerställer vi att både våra kunder och kandidater får den bästa möjliga matchningen.
Som kund eller medarbetare hos Autorekrytering kommer du snabbt att märka vårt personliga engagemang och vår långsiktighet. Våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping gör det möjligt för oss att täcka stora delar av Sverige samtidigt som vi håller oss uppdaterade på den lokala marknaden.
