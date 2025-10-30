Interim Redovisningsekonom till Gnosjöregionen
Är du en ekonom med bred kompetens inom redovisning och god systemförståelse? Nu söker vi en interim redovisningsekonom till ett tillverkande och välrenommerat företag i Gnosjöregionen - ett uppdrag där du snabbt får ta ansvar och bidra med din kunskap i en verksamhet med högt tempo och stark lokal förankring.
Om uppdraget
I rollen som interim redovisningsekonom kommer du att vara en viktig del av företagets ekonomiavdelning under en övergångsperiod. Du arbetar med löpande redovisning, bokslut, rapportering och ekonomiskt stöd till verksamheten. Uppdraget kräver att du snabbt sätter dig in i rutiner och system, och att du är trygg i att arbeta självständigt samtidigt som du samarbetar nära med kollegor inom både ekonomi och produktion. Du kommer tillhöra en genuin ekonomiavdelning med kompetenta kollegor.
Uppdraget är på heltid 10-12 månader och med start enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.
Vi söker dig med bred erfarenhet inom ekonomi och är van vid att arbeta i en verksamhetsnära roll. Du har god förståelse för ekonomiska flöden i tillverkande företag och är bekväm med att hantera både detaljer och helhet. Din systemvana är stark - du har lätt för att sätta dig in i nya affärssystem och arbetar strukturerat och lösningsorienterat.
Vi söker dig som är tillgänglig med kort varsel, har en positiv inställning och trivs med att bidra där det behövs.
Ansökan
Är du intresserad av uppdraget? Välkommen att höra av dig till Elin Dresch på 072 214 23 87 för mer information eller skicka din ansökan direkt.
