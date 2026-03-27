Interim redovisningsekonom - Göteborg
Newr AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
2026-03-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Newr AB i Göteborg
, Vårgårda
, Trollhättan
, Tidaholm
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren och noggrann redovisningsekonom för ett interimsuppdrag i Göteborg. Uppdraget passar dig som trivs i en dynamisk miljö och har en stark förmåga att arbeta strukturerat med komplex finansiell data. Uppdraget har start i början av april och pågår initialt till årsskiftet.
I rollen som redovisningsekonom ansvarar du för att sammanställa och analysera finansiell information, dokumentera affärstransaktioner samt upprätta finansiella rapporter. Rollen kräver god kunskap inom redovisning samt förmåga att kommunicera effektivt med både interna och externa intressenter.Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
Delta i månads- och årsbokslut
Genomföra avstämningar, periodiseringar och bokslutsjusteringar
Hantera och stämma av interntransaktioner (intercompany)
Säkerställa efterlevnad av regelverk och interna riktlinjer
Ta fram finansiella rapporter och bidra med analyser
Stödja intern rapportering i koncernens konsolideringssystem
Säkerställa korrekt och uppdaterad finansiell dokumentation
Delta i revisionsarbete (intern och extern)
Identifiera förbättringsmöjligheter i processer och bidra till effektivisering
Samarbeta med kollegor och andra avdelningar
Vi söker dig som har:
Kandidatexamen inom ekonomi/redovisning eller motsvarande
Flerårig erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
Erfarenhet av arbete årsbokslut och årsredovisning
Mycket god systemvana
Flerårig erfarenhet i SAP S/4HANA
Goda kunskaper i Microsoft Office
Erfarenhet eller intresse av digitalisering och automatisering av processer
Stark analytisk förmåga och problemlösningsförmåga
God kommunikationsförmåga
Förmåga att prioritera och arbeta effektivt i ett högt tempo
Hög noggrannhet och känsla för detaljer
Välkommen med ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-23
Arbetsgivare Newr AB
(org.nr 559230-2615), https://career.newr.se
Olof Palmes gata 11 (visa karta
)
111 37 STOCKHOLM Arbetsplats
Newr Jobbnummer
9825337