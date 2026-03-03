Interim redovisningschef till uppdrag april-oktober
Novant AB / Ekonomichefsjobb / Ekerö Visa alla ekonomichefsjobb i Ekerö
2026-03-03
, Botkyrka
, Salem
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novant AB i Ekerö
, Stockholm
, Upplands Väsby
, Sigtuna
, Knivsta
eller i hela Sverige
Vi söker en redovisningschef för ett konsultuppdrag på heltid under en övergångsperiod i samband med pågående rekrytering. Uppdraget avser perioden april till oktober 2026.
I rollen som redovisningschef är du verksamhets-, resultat- och personalansvarig för redovisningsgruppen. Gruppen tillhör ekonomienheten och du rapporterar till ekonomichef. Uppdraget innebär att säkerställa kvalitet, struktur och kontinuitet i redovisningsarbetet samt att leda och fördela arbetet inom gruppen.
Ansvarsområden
Leda och fördela arbetet inom redovisningsgruppen
Säkerställa korrekt och effektiv redovisningsprocess
Ansvara för verksamhetens resultat och uppföljning
Personalansvar för medarbetare inom gruppen
Bidra till struktur och utveckling under övergångsperiodenPubliceringsdatum2026-03-03Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet av arbete som redovisningschef eller motsvarande ledande roll
Erfarenhet av arbete i Raindance
Erfarenhet av arbete i kommunal eller annan offentlig verksamhet är meriterande
God förmåga att arbeta strukturerat och analytiskt
God samarbetsförmåga och pedagogisk förmåga
Förmåga att självständigt driva arbetet framåtDina personliga egenskaper
God problemlösningsförmåga
Strukturerat arbetssätt
Analytisk förmåga
Samarbetsinriktad och kommunikativ
Om uppdraget
Omfattning 100 %
Period april 2026 till oktober 2026Så ansöker du
Skicka CV och en kort presentation. Urval sker löpande.
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal och skola. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@novant.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Interim-Redovisningsekonom". Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948) Jobbnummer
9775530