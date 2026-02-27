Interim Redovisningschef till kommun i Stockholm.
Nu söker vi en interim Redovisningschef till kommunal verksamhet i Stockholm.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: 2026-04-12
• Längd: 2026-11-13, eventuellt längre.
Distansarbete möjligt 2 dagar/vecka efter överenskommelse
Du behöver vara tillgänglig för eventuell intervju med slutkund preliminärt 23 - 24/3. Inbjudan till intervju kommer att skickas ut ca 3 - 4 dagar innan intervjun äger rum. Tidsåtgången per intervju uppskattas
Om tjänsten
Vår kund som är en kommun har behov av en redovisningschef på 100 % under en
övergångsperiod i samband med planerad rekrytering.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Tjänsten som redovisningschef innebär att vara verksamhets-, resultat- och personalansvarig för redovisningsgruppen. Redovisningsgruppen tillhör ekonomienheten och du rapporterar till ekonomichef.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen, behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Du har erfarenhet från liknande tjänster/uppdrag/anställningar.
Med liknande tjänster/uppdrag/anställningar avses uppdrag som redovisningschef eller motsvarande roll/erfarenhet i kommun.
• Dina erfarenheter skall framgå av ditt CV
• Du har erfarenhet av Raindance.
Beställaren kommer att bedöma dina personliga egenskaper och lämplighet i förhållande till uppdraget. Utvärdering av personliga egenskaper kommer att genomföras vid eventuell intervju med slutkund.
Även kommer nedan förmågor att utvärderas:
• Problemlösning, struktur samt analytisk förmåga
• Samarbetsförmåga/pedagogisk förmåga
Om verksamheten
Tycker du att detta låter som en passande roll för dig? Ja då skall du såklart söka tjänsten via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen! Ersättning
