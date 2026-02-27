Interim Redovisningschef till kommun i Stockholm.

Nu söker vi en interim Redovisningschef till kommunal verksamhet i Stockholm.

• Omfattning: Heltid 100%
• Start: 2026-04-12
• Längd: 2026-11-13, eventuellt längre.

Distansarbete möjligt 2 dagar/vecka efter överenskommelse

Du behöver vara tillgänglig för eventuell intervju med slutkund preliminärt 23 - 24/3. Inbjudan till intervju kommer att skickas ut ca 3 - 4 dagar innan intervjun äger rum. Tidsåtgången per intervju uppskattas
till ca en (1) timme och sker via Teams.

Om tjänsten
Vår kund som är en kommun har behov av en redovisningschef på 100 % under en
övergångsperiod i samband med planerad rekrytering.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Tjänsten som redovisningschef innebär att vara verksamhets-, resultat- och personalansvarig för redovisningsgruppen. Redovisningsgruppen tillhör ekonomienheten och du rapporterar till ekonomichef.

Vem är du?
För att vara aktuell för rollen, behöver du uppfylla nedan kriterier:

• Du har erfarenhet från liknande tjänster/uppdrag/anställningar.
Med liknande tjänster/uppdrag/anställningar avses uppdrag som redovisningschef eller motsvarande roll/erfarenhet i kommun.
• Dina erfarenheter skall framgå av ditt CV
• Du har erfarenhet av Raindance.

Beställaren kommer att bedöma dina personliga egenskaper och lämplighet i förhållande till uppdraget. Utvärdering av personliga egenskaper kommer att genomföras vid eventuell intervju med slutkund.

Även kommer nedan förmågor att utvärderas:
• Problemlösning, struktur samt analytisk förmåga
• Samarbetsförmåga/pedagogisk förmåga

Om verksamheten
Tycker du att detta låter som en passande roll för dig? Ja då skall du såklart söka tjänsten via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.

Välkommen!

Kontakt
Jörgen Piontek
jorgen.piontek@poolia.se
076-014 88 27

