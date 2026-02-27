Interim redovisningschef med erfarenhet från kommunal verksamhet
2026-02-27
Vi söker efter en interim redovisningschef med minst 8 års arbetslivserfarenhet inom kommunal verksamhet för ett konsultuppdrag under perioden april - oktober.
Om rollen
Tjänsten som redovisningschef innebär att vara verksamhets-, resultat- och personalansvarig för redovisningsgruppen. Redovisningsgruppen tillhör ekonomienheten och redovisningschef rapporterar till ekonomichef.
Uppdraget som interim redovisningschef innebär att:
• Ha dagligt personalansvar för och coacha åtta (8) medarbetare varav sex (6) har sina arbetsuppgifter inom redovisningsområdet inkl. systemförvaltning av ekonomisystemet, samt för två (2) medarbetare som är ekonomstöd till förvaltningar.
• Ansvara för att tillsammans med medarbetarna säkerställa att kommunen efterlever god redovisningssed och omhändertar alla allmänt förekommande redovisnings- och bokföringsprocesser.
• Vara expertstöd inom redovisningsområdet (som exempelvis inom finansiell leasing, exploateringsverksamhet) och bollplank till ekonomichef och kommunens förvaltningschefer.
• Ha huvudansvar för planeringen inför och att genomföra delårsbokslutet och upprätta kommunens Delårsrapport per augusti i samarbete med ekonomichef och medarbetarna vid ekonomienheten.
• Svara för kommunens löpande likviditetsplanering och initiera vid behov av nyupplåning.
• Utöver att leda, planera och följa upp arbetsgruppens arbetsprocesser och resultat att enskilt utföra praktiska arbetsuppgifter som exempelvis framtagande av finansiella rapporter eller beräkningar på uppdrag av ekonomichef.

Profil
Vi söker dig som kan uppfylla följande krav:
• Djup och bred kompetens inom kvalificerad kommunal redovisning.
• Minst åtta (8) års arbetslivserfarenhet i kommunal verksamhet som redovisningschef med personalansvar.
• Ha en trygg, stabil och coachande ledarstil.
• Vara noggrann utan att tappa helhetsperspektivet och ha förmåga att tolka och analysera ekonomiska data och samband.
• Kunna hantverket i praktiken och har en djup förståelse för redovisningsprocesserna och dess sammanhang.
Det är inget krav om du inte har arbetat i Raindance tidigare men ses som extra meriterande.
För att passa för rollen ser vi det som en förutsättning att du är någon som trivs med problemlösning, är strukturerad, analytisk, pedagogisk samt en god samarbetsförmåga. En förutsättning för detta uppdrag är också att du kommunicerar obehindrat på svenska i såväl tal som skrift.Övrig information
Aktuell kommun har behov av en redovisningschef på 100 % under en övergångsperiod (april - oktober 2026) i samband med planerad rekrytering.
Arbetstid motsvarande 40 timmar/ vecka (100 %) med normalveckotiden reducerad i de veckor helgdagar och kommunens klämdagar infaller under måndag - fredag. Del av arbetstid kan förläggas på distans, dock ska minst 60% av arbetstiden utföras på arbetsplatsen.
Under den inledande sexmånadersperioden medges att konsulten skall ha möjlighet till sammanhängande normal sommarledighet. Omfattning och förläggning i tid sker i dialog med ekonomichef.
I denna rekryteringsprocess kommer vi utföra diverse kontroller och tester: Redovisningstest, personlighetstest (MAP), problemlösningsförmåga (Matrigma), Bakgrundskontroll (belastningsregistret) samt Kreditupplysning (UC).

Ersättning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Adecco Sweden AB
Kontakt
Area Branch Manager
Richard Grendler
Richard.Grendler@adecco.se
