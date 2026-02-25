Interim redovisningschef | Jefferson Wells | Stockholm
Är du en erfaren interim redovisningschef med djup kompetens inom kommunal redovisning? Jefferson Wells söker en Interim redovisningschef till ett konsultuppdrag hos kund inom offentlig sektor i Stockholm och passar dig som vill leda redovisningsfunktionen, coacha teamet och säkerställa god redovisningssed - samtidigt som du själv är hands-on i kritiska leveranser. Sök rollen som Interim redovisningschef i Stockholm via Jefferson Wells redan idag!
Ort: Stockholm
Start: April 2026
Uppdragslängd: April-oktober 2026, möjlighet till förlängning
Anställning: Konsultanställning via Jefferson Wells
Omfattning: Heltid
Om jobbet som interim redovisningschef
I rollen som interim redovisningschef hos vår kund inom offentlig sektor får du det övergripande ansvaret för redovisningsområdet och leder den dagliga verksamheten. Du coachar och utvecklar ett team på åtta medarbetare - varav sex arbetar inom redovisning inklusive systemförvaltning av ekonomisystemet, samt två som är ekonomistöd till förvaltningar. Du säkerställer efterlevnad av god redovisningssed i kommunal verksamhet och agerar expertstöd och bollplank till ekonomichef och förvaltningschefer.
Du planerar och driver delårsbokslutsprocessen och tar fram Delårsrapport per augusti tillsammans med ekonomichef och ekonomienheten. Rollen omfattar även likviditetsplanering och att vid behov initiera nyupplåning. Utöver ledarskapet utför du själv kvalificerade, praktiska uppgifter som finansiella analyser, rapporter och beräkningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda, coacha och ha dagligt personalansvar för ett team om 8 medarbetare.
Säkerställa efterlevnad av god redovisningssed och kvalitet i bokföringsprocesser.
Ansvara för systemförvaltning av ekonomisystemet inom redovisningsområdet.
Vara expertstöd inom kommunal redovisning, inkl. områden som finansiell leasing och exploateringsverksamhet.
Planera, genomföra och kvalitetssäkra delårsbokslut, samt upprätta Delårsrapport per augusti.
Driva kommunens likviditetsplanering och initiera nyupplåning vid behov.
Självständigt ta fram finansiella rapporter, underlag och beräkningar på uppdrag av ekonomichef.
Leda, planera och följa upp gruppens processer, leveranser och resultat.
Den vi söker
Vi söker dig som är en trygg, stabil och coachande ledare med djup och bred kompetens inom kvalificerad kommunal redovisning. Du kombinerar noggrannhet och kvalitetstänk med helhetsperspektiv, och har lätt att tolka och analysera ekonomiska data och samband. Du kan hantverket i praktiken och har en stark förståelse för redovisningsprocessernas flöden, beroenden och styrande regelverk i kommunal kontext.Publiceringsdatum2026-02-25Kvalifikationer
Minst 8 års erfarenhet i kommunal verksamhet som redovisningschef med personalansvar.
Djup och bred kompetens inom kvalificerad kommunal redovisning.
Trygg, stabil och coachande ledarstil med förmåga att utveckla team och arbetssätt.
Noggrann med bibehållet helhetsperspektiv; stark analytisk förmåga och vana vid komplexa samband.
Mycket god praktisk förståelse för redovisningsprocesser och relaterade system- och kontrollflöden.
