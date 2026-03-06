interim redovisningschef
Randstad AB / Ekonomichefsjobb / Ekerö Visa alla ekonomichefsjobb i Ekerö
2026-03-06
, Botkyrka
, Salem
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Ekerö
, Botkyrka
, Salem
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Är du en trygg ledare med djup expertis inom kommunal redovisning? Randstad Finance söker nu en erfaren och coachande redovisningschef för ett spännande interimsuppdrag. Här får du chansen att kliva in i en central roll under en viktig övergångsperiod och bidra med din kompetens i en vacker skärgårdskommun.
Som interim redovisningschef blir du en nyckelperson under en övergångsperiod i samband med en planerad rekrytering. Du leder redovisningsenheten och fungerar som ett kvalificerat expertstöd till både ekonomichefen och kommunens förvaltningschefer. Uppdraget är på 100 % med start 2026-04-13 och sträcker sig initialt till 2026-10-12. Det finns goda möjligheter till förlängning ytterligare 6 månader. Vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö där delar av arbetstiden per vecka kan ske hemifrån.
Observera: För att vara aktuell för rollen måste du uppfylla samtliga SKA-krav listade nedan. Det är av yttersta vikt att det tydligt framgår i ditt CV och personliga brev hur du uppfyller varje enskilt krav.
Ansvarsområden
Uppdraget som interim redovisningschef innebär att:
• Ha dagligt personalansvar för och coacha åtta (8) medarbetare varav sex (6) har sina arbetsuppgifter inom redovisningsområdet inkl. systemförvaltning av ekonomisystemet, samt för två (2) medarbetare som är ekonomstöd till förvaltningar.
• Ansvara för att tillsammans med medarbetarna säkerställa att kommunen efterlever god redovisningssed och omhändertar alla allmänt förekommande redovisnings- och bokföringsprocesser.
• Vara expertstöd inom redovisningsområdet (som exempelvis inom finansiell leasing, exploateringsverksamhet) och bollplank till ekonomichef och kommunens förvaltningschefer.
• Ha huvudansvar för planeringen inför och att genomföra delårsbokslutet och upprätta kommunens Delårsrapport per augusti i samarbete med ekonomichef och medarbetarna vid ekonomienheten.
• Svara för kommunens löpande likviditetsplanering och initiera vid behov av nyupplåning.
• Utöver att leda, planera och följa upp arbetsgruppens arbetsprocesser och resultat att enskilt utföra praktiska arbetsuppgifter som exempelvis framtagande av finansiella rapporter eller beräkningar på uppdrag av ekonomichef.Kvalifikationer
För att axla rollen som interim redovisningschef krävs att du uppfyller följande kriterier:
• Djup och bred kompetens inom kvalificerad kommunal redovisning.
• Minst åtta (8) års arbetslivserfarenhet i kommunal verksamhet som redovisningschef med personalansvar.
• Ha en trygg, stabil och coachande ledarstil.
• Vara noggrann utan att tappa helhetsperspektivet och ha förmåga att tolka och analysera ekonomiska data och samband.
• Kunna hantverket i praktiken och har en djup förståelse för redovisningsprocesserna och dess sammanhang.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9782281