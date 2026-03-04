Interim Projektcontroller större infrastrukturprojekt i Stockholm
2026-03-04
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
Projektcontroller - större infrastrukturprojekt i Stockholm
Vi söker nu en erfaren projektcontroller till ett långsiktigt investeringsprojekt inom bygg- och anläggning i Stockholmsregionen. Uppdraget är kopplat till genomförandet av omfattande entreprenader inom tunnel- och stationsutbyggnad.
Start: 1 april 2026
Omfattning: Heltid, 40 timmar per vecka
Längd: Minst 1 år
Placering: Stockholm
Om rollen
Som projektcontroller ansvarar du för ekonomistyrningen i större berg- och anläggningsentreprenader. Du arbetar nära projektledare, byggledare och övriga nyckelpersoner i projektorganisationen.
Arbetet omfattar bland annat budget- och prognosarbete, kostnadsuppföljning, riskhantering, kontraktsuppföljning samt granskning och uppföljning av entreprenörernas ekonomiska arbete. Du bidrar till struktur och kontroll i projektets genomförandefas och fungerar som ett kvalificerat stöd i ekonomiska frågor.
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
Högskoleexamen inom bygg/anläggning eller ekonomi
Minst fem års erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen
Minst tre års erfarenhet som projektcontroller eller i likvärdig roll i större projekt (över 400 Mkr)
Minst två års erfarenhet av entreprenader med ersättningsform löpande räkning
Erfarenhet från entreprenader där Anläggnings AMA och MER har tillämpats
Meriterande
Det är meriterande om du även har:
Arbetat med kalkylarbete i större investeringsprojekt
Erfarenhet av inköpsarbete i större entreprenader
Erfarenhet från beställarorganisation i större entreprenadDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, analytisk och trygg i dialog med entreprenörer och projektledning. Du är van att arbeta i komplexa projektmiljöer och har förmågan att kombinera noggrann ekonomisk uppföljning med ett helhetsperspektiv. Uppdraget är säkerhetsklassat och säkerhetsprövning genomförs före start.
Ansökan skickas till: kristina@staffmatcher.se
märk rubraden med "Project controller bygg"
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: kristina@staffmatcher.se
