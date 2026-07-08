Interim Projektchef Måleri
Hrm Affärsutveckling I Stockholm AB / Byggjobb / Norrköping Visa alla byggjobb i Norrköping
2026-07-08
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Vi jobbar tillsammans med Kulturmålarna i Östergötland för att hitta en interim Projektchef till deras verksamhet i Norrköping. Uppdraget startar 10/8 och är initialt runt ett kvartal.
Du leder en grupp med 20 målare och är navet mellan målarna, kontoret och kund. Viktigt är att du har god förståelse för projekt, ekonomi, avtal, uppföljning och kundkontakt. Till det är du en tydlig och närvarande ledare som gärna är ute på projekten. I kundkontakten är du lugn och modig och ser långsiktigt på relationer. Det ekonomiska och administrativa arbetet kommer naturligt för dig och du är ett stöd för målarna när det kommer till rapportering av tid, ÄTOR och fakturering,
Läs mer om Kulturmålarna här: https://kulturmalarna.se/
AnsökanTycker du att detta låter intressant? Skicka in din ansökan i form av CV genom att klicka på knappen "ansök här"Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.Vill du veta mer, kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Linus Elghorn, linus.elghorn@hrmab.se
tel. +46 76 762 46 86.Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HRM Affärsutveckling i Stockholm AB
(org.nr 556720-0117)
Vilbergsgatan 8 a (visa karta
)
603 87 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kulturmålarna i Östergötland Jobbnummer
9997332