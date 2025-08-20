Interim produktionschef till kund i Örebro
2025-08-20
Vårt uppdrag
Vi söker en erfaren produktionschef till ett större industriföretag i Örebro. Uppdraget innebär operativt ledarskap med ansvar för en arbetsgrupp i den dagliga produktionen.Publiceringsdatum2025-08-20Om tjänsten
I uppdraget ingår att leda och fördela det dagliga arbetet i produktionen, samtidigt som du säkerställer en god arbetsmiljö, hög kvalitet och leveranssäkerhet. Du förväntas även bidra med struktur och driva förbättringsarbete för att utveckla verksamheten framåt.
Du är delaktig i en ledningsgrupp där du arbetar tillsammans med verkstadschef och övriga produktionschefer.Profil
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av personalansvar inom industrin, samt är en trygg och närvarande ledare som inger förtroende. Du är van att snabbt sätta dig in i nya uppdrag och skapa struktur i verksamheten. Har du dessutom en teknisk bakgrund är det meriterande.
Övrig information
Placeringsort: Örebro
Tillträde: Så snart som möjligt
I denna rekryteringsprocess är bakgrundskontroll och hälsoundersökning en del av processen. Rekryteringstester i form av personlighetstest och ett kognitivt test är också del i processen.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Fredrika Melin på fredrika.melin@nercia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Nercia
Nercia är en leverantör inom Bemanning, Rekrytering, Interimsuppdrag och Utbildning som erbjuder högt kvalitativa lösningar. Vår branschinriktning är primärt kvalificerade arbetare och tjänstemän. Vi rekryterar och bemannar både längre och kortare uppdrag utifrån uppdragsgivarens önskemål. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är medlemmar i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO och Unionen. Ersättning
