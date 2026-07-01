Interim Marknadschef till Liseberg
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2026-07-01
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Har du erfarenhet av strategiskt, taktiskt och operativt marknads- och kommunikationsarbete? Är du ute efter nästa interimsuppdrag? Då har vi tjänsten för dig!
Liseberg driver nöjesparken Liseberg, som invigdes i samband med Jubileumsutställningen i Göteborg 1923. I anslutning till parken finns även Liseberg Grand Curiosa Hotel samt Oceana Vattenvärld, som öppnar under 2027. Tillsammans skapar de destinationen Liseberg – en värld av upplevelser. Liseberg har omkring 550 tillsvidareanställda, cirka 3 000 säsongsanställda och tar emot omkring 2,5 miljoner gäster varje år.
Lisebergs marknadsavdelning är en del av verksamhetsområde Kommersiell och ansvarar för att stärka varumärket samt skapa kommunikation som lockar nya besökare och bygger långsiktiga relationer med gästerna. Avdelningen fungerar som en strategisk och operativ marknadspartner till hela organisationen och ansvarar för planering, produktion och genomförande av kommunikationsinsatser i en mängd olika kanaler.
Marknadsavdelningen består av 22 medarbetare fördelade på fyra team – Projektledning, Studio, Kommunikation & PR samt Digital Kundresa och arbetar i nära samarbete med externa byråpartners inom reklam, media, digital utveckling och produktion.
I rollen som Interim Marknadschef kommer fokus att ligga på att säkerställa kontinuitet i marknadsarbetet, leda avdelningen och skapa struktur i en verksamhet med högt tempo. Under uppdraget kommer ett särskilt fokus ligga på förberedelser inför sommar- och Halloweensäsongen 2027 samt lanseringen av Oceana Vattenvärld.
Vidare kommer dina arbetsuppgifter att bestå av att:
Ansvara för att samordna och utveckla Lisebergs marknads- och kommunikationsarbete i enlighet med gällande strategi och varumärkesplattform.
Säkerställa att marknadsarbetet är väl förankrat i organisationen och bedrivs strukturerat samt i linje med verksamhetens mål.
Leda och stötta marknadsavdelningens fyra team och skapa goda förutsättningar för samarbete och resultat.
Följa upp marknadsdata och rapportera resultat till ledning och berörda funktioner.
Vara kontaktperson i marknadsfrågor både internt och externt.
Delta i relevanta möten och arbetsgrupper för att säkerställa samordning, kontinuitet och affärsnytta.
Detta är ett konsultuppdrag som innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och arbetar som konsult hos Liseberg. Tjänsten är på heltid och planeras att starta snarast möjligt, dock senast den 10 augusti 2026. Uppdraget löper till och med den 28 februari 2027.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Avslutad relevant högskole- eller universitetsexamen.
Minst tre års erfarenhet av strategiskt, taktiskt och operativt marknads- och kommunikationsarbete med dokumenterat goda resultat.
Minst sex års erfarenhet av ledarskap.
Erfarenhet av att arbeta med såväl beställar- som leverantörssidan inom kommunikations- och reklambyråtjänster.
Erfarenhet från besöksnäring eller kulturverksamhet är meriterande.
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Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Stora Badhusgatan 6 (visa karta
)
411 21 GÖTEBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Alexandra Kaleta goteborg.professional@studentconsulting.com Jobbnummer
9987201