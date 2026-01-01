Interim kvalitétsstrateg till Botkyrka kommun
2026-01-01
Nu söker vi dig som kan ta ett uppdrag som Kvalitétsstrateg under en rekryteringsprocess.
• Omfattning: heltid 100%
• Start: Omgående
• Längd: 3-6 månader (under rekryteringsprocess).
Möjlighet finns till del distansarbete.
Information om uppdraget:
Behov av en kvalitetsstrateg under rekryteringsprocess. Stödja kvalitetsstrateger där de huvudsakliga arbetsuppgifterna är att:
• Aarbeta med planering och uppföljning av verksamhet kopplat till kommunens planerings- och uppföljningsprocess
• Driva kvalitets- och utvecklingsfrågor på kommunövergripande nivå och inom kommunstyrelsens förvaltning i samverkan med verksamheterna
• Bbidra till utveckling av kommunens styrsystem
• Genomföra analyser som ger beslutsunderlag och stödjer verksamhetsutveckling
Arbetsbeskrivning: Stödja inom ovan angivna arbetsuppgifter, särskilt inom planerings- och uppföljningsprocessen (aktuellt t ex kommunens årsredovisning).
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen, behöver du uppfylla nedan kriterier.
Du har en relevant akademisk utbildning inom statsvetenskap, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta med kommunövergripande verksamhetsstyrning och kvalitetsarbete i en politiskt styrd organisation. Du är van att samarbeta och arbeta relationsskapande för att bygga förtroende i organisationen, och du trivs med ett teamsbaserat arbetssätt.
• Erfarenhet av att leda och driva processer
• Erfarenhet av kommunövergripande kvalitets- och utvecklingsfrågor
• Erfarenhet av analysarbete som stödjer strategiska beslut
• Erfarenhet av att arbeta med uppföljning av intern kontroll
• Erfarenhet av att arbeta med uppföljning av mål och aktiviteter till årsredovisning
Om verksamheten
Låter detta som ett passande uppdrag för dig? Ja då skall du såklart söka via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen!
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
