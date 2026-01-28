Interim kundservicechef för uppdrag i Göteborg
2026-01-28
Interim kundservicechef för uppdrag i Göteborg
Vi söker nu en interim kundservicechef till ett ledande teknikbolag i Göteborg. Uppdraget startar omgående och sträcker sig fram till sommaren med möjlighet till förlängning.
Vår kund är ett internationellt teknikbolag med fokus på industriell automation. Företaget utvecklar och levererar tekniska lösningar som används inom industrin globalt. Verksamheten präglas av hög teknisk kompetens, kvalitet och ett långsiktigt arbetssätt. Välkommen med din ansökan idag!
Om uppdraget
Du ansvarar du för att leda och stötta kundservice- och orderteamet i det dagliga arbetet. Teamet består av sex personer i Göteborg och en person i Malmö. Uppdraget är operativt och förutsätter att du är på plats och arbetar nära teamet.
Leda avdelningen och stötta kollegorna i det dagliga arbetet
Vara bollplank i ärenden och bidra operativt vid behov
Skapa tydliga arbetssätt, ansvarsfördelning och uppföljning
Hålla i teammöten och utvecklingssamtal
Stötta säljarna med säljsupport
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap, van att arbeta operativt och har lätt för att skapa struktur och tydlighet i vardagen. Du är kommunikativ, prestigelös och trivs med att arbeta nära både människor och verksamhet.
Vi söker dig som har följande erfarenheter och kompetenser:
Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Några års erfarenhet av arbete inom kundservice och säljsupport
Erfarenhet av att arbeta som chef eller ledare med personalansvar inom en liknande verksamhet
Vana av att arbeta operativt med uppföljning och återkoppling
Förmåga att snabbt sätta dig in i nya organisationer, strukturer och arbetssätt
Goda datakunskaper
Det är meriterande om du har erfarenhet från tillverkningsindustrin automation eller närliggande områden men inget krav.
Konsult via eget bolaget eller anställd hos Isaksson Rekrytering
Hos oss kan du välja att ta uppdrag som konsult med eget bolag eller bli direkt anställd hos Isaksson Rekrytering. Isaksson Rekrytering & Bemanning är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal. Som anställd konsult hos oss omfattas du av gällande kollektivavtal och anställningsvillkor gällande lön, semester, försäkringar och tjänstepension.
Kontaktuppgifter och ansökan
Om du har frågor och funderingar är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Michelle Sjöstrand på 073-501 05 97 eller michelle@isakssonrekrytering.se
Välkommen med din ansökan via vår hemsida redan idag då vi intervjuar kandidater löpande. Vi tar ej emot ansökningar via e-post.
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaksson Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556725-5699) Arbetsplats
Internationellt teknikbolag Kontakt
Michelle Sjöstrand michelle@isakssonrekrytering.se Jobbnummer
9710250