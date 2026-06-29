Interim IT-chef
OnePartnerGroup Södra Norrland AB / Datajobb / Gävle Visa alla datajobb i Gävle
2026-06-29
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Interim IT-chef sökes till uppdrag på plats i Gävle med start i mitten av September.
Vi söker nu en senior och duktig IT-ledare för End User Services. Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Övergripande leveransansvar för din funktion (leverans, kvalite). Skapa förutsättningar för leverans, team och medarbetare
Personalansvar inklusive arbetsmiljöansvar
Ingå i ledningsgrupp för drift och infrastruktur
Driva och eller agera förändringsbärare för enhetens gemensamma verksamhetsutvecklingsområden
Verka för goda relationer och gott samarbete på arbetsplatsenKvalifikationer
Minst 9 års erfarenhet av IT-chefsarbete
Dokumenterade ledaregenskaper
Dokumenterad erfarenhet inom IT områdetDina personliga egenskaper
God analytisk förmåga
God kommunikationsförmåga
God förmåga att leda arbetsgrupper och förstå gruppdynamik
Förmåga att hantera detaljer och se helhet
Förmåga att identifiera och planera åtgärder på såväl kort som lång sikt
Strukturerad och drivande
Kommunikativ och trygg i att integrera med team, slutanvändare samt övriga intressenter
Förmåga att samarbeta med- och coacha team
God förmåga att kommunicera i tal och skriftSå ansöker du
Vi kommer att kontakta dig i slutet av annonstiden för nästa steg.
Vid frågor eller funderingar så ber vi er kontakta Tomas Danebäck på Tomas.daneback@onepartnergroup.se
När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Du kommer kort efter din ansökan få göra en AI-intervju. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Södra Norrland AB
(org.nr 559093-7537)
801 82 GÄVLE Arbetsplats
Lantmäteriet Kontakt
Verksamhetschef
Tomas Danebäck tomas.daneback@onepartnergroup.se +460705242847 Jobbnummer
9982767