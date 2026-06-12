Interim inköpschef.

Poolia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2026-06-12


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Interimschef Inköp – Statens fastighetsverk (konsultuppdrag)Uppdragsbeskrivning
Statens fastighetsverk söker en interimschef till inköpsenheten under perioden då rekrytering av ordinarie enhetschef pågår. Uppdraget syftar till att säkerställa kontinuitet, stabilitet och effektivitet i verksamheten.
Du ansvarar för operativ ledning av inköpsenheten och säkerställer att verksamheten bedrivs enligt uppsatta mål, regelverk och interna riktlinjer.
Omfattning
Omfattning: 100 % (heltid)

Placering: På plats i SFV lokaler

Period: 2026-08-10 till 2026-12-31, eventuellt längre.

Ansvarsområden
Operativt leda inköpsenheten (ca 20 medarbetare)

Säkerställa kontinuitet i verksamheten

Upprätthålla effektivitet och kvalitet i leveranser

Säkerställa god arbetsmiljö och fungerande samarbete

Fatta beslut inom ramen för enhetschefens ansvar

Skallkrav (obligatoriska krav)
Akademisk examen eller motsvarande.

Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av chefskap med personalansvar

Erfarenhet av operativ ledning inom inköp/upphandling

Erfarenhet av att leda team om minst 15 medarbetare

Förmåga att snabbt sätta sig in i nya organisationer

God kommunikativ förmåga i svenska, i både tal och skrift

Börkrav (meriterande)
Erfarenhet av statlig myndighet

Erfarenhet av förändringsledning eller interimuppdrag

Kunskap om LOU

Publiceringsdatum
2026-06-12

Dina personliga egenskaper
Stabil och trygg i ledarrollen

Strukturerad och resultatorienterad

Relationsskapande och tydlig kommunikativ förmåga

God förmåga att skapa förtroende i organisationen

Låter detta som ett uppdrag som passar dig? Uppfyller du kraven?
Ja då skall du självklart i helgen skicka in din ansökan med ett CV som matchar kravprofilen. Urvalet sker löpande och observera kort svarstid!
Välkommen!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7902350-2051173".

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Vasagatan 7 (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Arbetsplats
Poolia

Jobbnummer
9962024

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