Interim inköpschef.
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2026-06-12
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Interimschef Inköp – Statens fastighetsverk (konsultuppdrag)Uppdragsbeskrivning
Statens fastighetsverk söker en interimschef till inköpsenheten under perioden då rekrytering av ordinarie enhetschef pågår. Uppdraget syftar till att säkerställa kontinuitet, stabilitet och effektivitet i verksamheten.
Du ansvarar för operativ ledning av inköpsenheten och säkerställer att verksamheten bedrivs enligt uppsatta mål, regelverk och interna riktlinjer.
Omfattning
Omfattning: 100 % (heltid)
Placering: På plats i SFV lokaler
Period: 2026-08-10 till 2026-12-31, eventuellt längre.
Ansvarsområden
Operativt leda inköpsenheten (ca 20 medarbetare)
Säkerställa kontinuitet i verksamheten
Upprätthålla effektivitet och kvalitet i leveranser
Säkerställa god arbetsmiljö och fungerande samarbete
Fatta beslut inom ramen för enhetschefens ansvar
Skallkrav (obligatoriska krav)
Akademisk examen eller motsvarande.
Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av chefskap med personalansvar
Erfarenhet av operativ ledning inom inköp/upphandling
Erfarenhet av att leda team om minst 15 medarbetare
Förmåga att snabbt sätta sig in i nya organisationer
God kommunikativ förmåga i svenska, i både tal och skrift
Börkrav (meriterande)
Erfarenhet av statlig myndighet
Erfarenhet av förändringsledning eller interimuppdrag
Kunskap om LOUPubliceringsdatum2026-06-12Dina personliga egenskaper
Stabil och trygg i ledarrollen
Strukturerad och resultatorienterad
Relationsskapande och tydlig kommunikativ förmåga
God förmåga att skapa förtroende i organisationen
Låter detta som ett uppdrag som passar dig? Uppfyller du kraven?
Ja då skall du självklart i helgen skicka in din ansökan med ett CV som matchar kravprofilen. Urvalet sker löpande och observera kort svarstid!
Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7902350-2051173". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Vasagatan 7 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9962024