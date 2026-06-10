Interim Hrbp
Poolia AB / Personaltjänstemannajobb / Umeå Visa alla personaltjänstemannajobb i Umeå
2026-06-10
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Umeå
, Nordmaling
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Vi söker nu en interim HR Business Partner som vill ta en aktiv roll i att stötta chefer och medarbetare i en verksamhet i förändring. Rollen passar dig som trivs nära verksamheten, är trygg i både operativa och strategiska HR-frågor och vill bidra till struktur, tydlighet och framdrift.
Som HR Business Partner blir du en viktig partner till cheferna och ett stöd i frågor som rör människor, organisation, arbetsmiljö och ledarskap. Du kliver in i ett uppdrag där HR har en central roll i att skapa fungerande arbetssätt, stötta förändringsarbete och bidra till en stabil och utvecklingsinriktad organisation.
Uppdraget är placerat i Rundvik, i Nordmalings kommun, hos en större arbetsgivare med cirka 150 medarbetare och stark lokal förankring. Publiceringsdatum2026-06-10Om tjänsten
Uppdraget startar så snart som möjligt och avser initialt en interimslösning under cirka sex månader. För rätt person kan det finnas möjlighet till en tillsvidaretjänst.
Som interim HR Business Partner arbetar du brett och verksamhetsnära med HR-frågor. Du stöttar chefer i både dagliga personalfrågor och mer långsiktiga processer kopplade till organisation, kompetens, arbetsmiljö och förändring. Rollen innebär att du är närvarande i verksamheten och bidrar med rådgivning, struktur och framdrift i frågor som påverkar både människor och organisation.
Du kommer in i ett skede där verksamheten har behov av ett tryggt, tydligt och närvarande HR-stöd. Fokus ligger på att skapa struktur i HR-arbetet, stötta ledarskapet och säkerställa att processer och arbetssätt fungerar i praktiken.
Du arbetar självständigt i rollen, men har också stöd av HR-chef och HR-kollegor inom organisationen.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak Du ansvarar för att stötta, driva och utveckla HR-arbetet i nära samarbete med chefer, medarbetare och övriga stödfunktioner. Rollen har både operativa och strategiska inslag och kräver att du kan växla mellan rådgivning i vardagen och mer långsiktigt utvecklingsarbete.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Vara ett nära och konsultativt HR-stöd till chefer i frågor som rör ledarskap, arbetsrätt, rehabilitering, arbetsmiljö och personalärenden • Stötta chefer i medarbetarfrågor och förändringsarbete • Driva och delta i förhandlingar, facklig samverkan och arbetsrättsliga processer • Arbeta med rehabiliteringsärenden, uppföljning och förebyggande insatser • Bidra till utveckling av organisation, arbetssätt och HR-processer utifrån verksamhetens behov • Driva och delta i HR-projekt kopplade till exempelvis kompetensförsörjning, ledarskap, arbetsmiljö och förändring • Stötta verksamheten i arbetet med att attrahera, rekrytera och introducera nya medarbetare • Arbeta med medarbetarutveckling, kompetensutveckling och successionsfrågor • Säkerställa att HR-processer, riktlinjer och arbetssätt fungerar i praktiken • Vara ett stöd i förändringsarbete och bidra till tydlighet, struktur och god kommunikation • Följa upp, analysera och bidra med HR-perspektiv i frågor som påverkar organisationens utveckling och bemanning
Det här är en roll där du får kombinera rådgivning, struktur och verksamhetsförståelse. Du behöver vara trygg i HR-hantverket och samtidigt ha förmåga att skapa förtroende, bygga relationer och driva frågor framåt.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av brett HR-arbete och är trygg i att arbeta nära chefer och verksamhet. Du är van att hantera både operativa frågor i vardagen och mer långsiktiga HR-processer. Du har god förståelse för hur HR bidrar till verksamhetens utveckling och trivs i en roll där du får vara rådgivande, drivande och stödjande.
Vi ser gärna att du:
• Har akademisk utbildning inom HR eller motsvarande erfarenhet • Har erfarenhet av en liknande HR-roll, gärna som HR Business Partner eller HR-specialist i en verksamhetsnära roll • Har god kunskap inom HR-processer, arbetsrätt, rehabilitering och förhandling • Är van att stötta chefer i personalrelaterade frågor och förändringsarbete • Har erfarenhet av facklig samverkan och arbetsrättsliga processer • Är självgående och trygg i att fatta beslut inom ditt ansvarsområde • Talar och skriver svenska och engelska obehindrat • Har B-körkort och god systemvana
Det är meriterande om du har erfarenhet från industri, produktion eller annan verksamhet med skiftgående personal, arbetsmiljöfrågor och nära samverkan mellan HR och chefer i den dagliga driften.
Som person är du trygg, tydlig och förtroendeingivande. Du är strukturerad, lösningsorienterad och prestigelös med god förmåga att skapa förtroende och driva frågor framåt. Du är lyhörd, verksamhetsnära och professionell i ditt sätt att agera.
Du trivs i en roll där du får arbeta nära verksamheten, vara ett stöd i komplexa frågor och bidra till fungerande processer och ett hållbart ledarskap i vardagen. Du har förmåga att växla mellan det operativa och det strategiska och motiveras av att skapa nytta där behoven finns.
Om verksamheten
Uppdraget är placerat hos en större arbetsgivare i Rundvik, i Nordmalings kommun. Verksamheten har cirka 150 medarbetare och är en del av en större koncern med fokus på hållbarhet, långsiktig utveckling och ansvarstagande.
Det är en verksamhet med stark lokal förankring och en vardag där samarbete, tydlighet och ansvarstagande är viktiga delar för att skapa stabilitet och utveckling. Som HR Business Partner får du en viktig roll i att stötta chefer och bidra till fortsatt utveckling av organisationen.
I detta uppdrag samarbetar kunden med Poolia. Uppdraget är ett interimuppdrag, vilket innebär att du blir anställd av Poolia och arbetar som konsult hos kunden. Som konsult får du möjlighet att snabbt komma in i en verksamhet, bidra med din kompetens och göra skillnad i ett tydligt uppdrag.
Vid din sida har du en konsultchef från Poolia som fungerar som bollplank och stöd under uppdraget. Självklart omfattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension och företagshälsovård.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7886262-2046352". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Västra Norrlandsgatan 10 (visa karta
)
903 27 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9957802