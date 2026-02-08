Interim HR-konsult på deltid med start omgående
2026-02-08
Är du tillgänglig omgående och van vid att leda omställningsprocesser? Här får du möjlighet att skapa struktur och stötta en organisation genom viktiga förändringar!Publiceringsdatum2026-02-08Om tjänsten
Den här tjänsten är ett interimsuppdrag på cirka 50 % som varar i cirka 3 månader med start omgående.Om företaget
Mer information om företaget ges vid en eventuell intervju.Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att leda och stötta organisationen genom en pågående omställning. Uppdraget är operativt och verksamhetsnära, med fokus på att driva hela processen strukturerat, korrekt och professionellt. Du fungerar som ett nära stöd till chefer och ledning och säkerställer att samtliga steg i omställningen genomförs i enlighet med gällande lagstiftning och interna riktlinjer.
Arbetet innebär att ta fram och hantera turordningslistor enligt LAS, inklusive analys av turordningskretsar, driftsenheter och eventuella undantag. Du leder dialoger kring avtalsturlistor och ansvarar för att processen utformas på ett sätt som minimerar påverkan på kvarvarande verksamhet. En central del av uppdraget är att leda och genomföra fackliga förhandlingar enligt MBL samt hantera myndighetskontakter, såsom varsel till Arbetsförmedlingen och anmälningar till TSL.
Vidare ansvarar du för att genomföra uppsägningssamtal och ge chefer ett tryggt och professionellt stöd genom hela processen. Du säkerställer även att avslut, intyg och all tillhörande dokumentation hanteras korrekt och med hög kvalitet, från start till avslut.
Ta fram och hantera turordningslistor enligt LAS, inklusive bedömning av undantag
Analysera och fastställa turordningskretsar och driftsenheter samt driva dialoger kring avtalsturlistor
Leda och genomföra fackliga förhandlingar enligt MBL
Ansvara för varsel till Arbetsförmedlingen och anmälningar till TSL
Genomföra uppsägningssamtal och ge chefer stöd genom hela processen
Säkerställa korrekta avslut, intyg och dokumentation enligt gällande lagstiftning
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Minst 5 års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete med stark tyngdpunkt på arbetsrätt
Dokumenterad vana av att självständigt leda och genomföra omställningsprocesser, inklusive uppsägningar, turordningshantering och omplaceringsutredningar
Mycket god kunskap om LAS, MBL och relaterad arbetsrättslig lagstiftning
Erfarenhet av att leda och genomföra fackliga förhandlingar samt samverkan med arbetstagarorganisationer
För att lyckas i rollen är du en trygg och självgående person med hög integritet, som är van att hantera komplexa och känsliga arbetsrättsliga frågor. Du arbetar strukturerat och analytiskt, med god förmåga att sätta dig in i regelverk, bedöma turordnings- och driftsenhetsfrågor samt säkerställa korrekt dokumentation.
Du är en tydlig och förtroendeingivande kommunikatör som kan leda fackliga förhandlingar, genomföra uppsägingssamtal och ge chefer professionellt stöd genom hela omställningsprocessen. Samtidigt är du lyhörd, stabil och har förmågan att skapa trygghet och förtroende även i utmanande situationer.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Verksamheterna är belägna i Stockholm (norr samt söder) med möjlighet till hybridarbete Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
