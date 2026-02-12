Interim HR-konsult - Offentlig Verksamhet
2026-02-12
Avanti har utifrån flera års erfarenhet skapat en unik och framgångsrik modell i syfte att säkerställa rätt kandidater och kompetens kopplat till våra uppdragsgivares mål och visioner. Vår samlade kompetens och kundanpassade processer ligger till grund för utvecklande och lyckade samarbeten, rekryteringar och interimslösningar.
Avantimodellen bygger på insikt och förståelse för våra uppdragsgivares verksamhet och bransch. Vi på Avanti har en tydlig vision om hur rekryteringar, interimslösningar och dess processer kontinuerligt kan vidareutvecklas i interaktion med våra uppdragsgivare. Avantimodellen och våra processer gör det också möjligt att effektivt kvalitetssäkra våra uppdrag.
Interim HR-konsult - Offentlig sektorAvanti Rekrytering & Interim AB söker erfarna HR-konsulter med bakgrund inom offentlig verksamhet till vårt nätverk för framtida uppdrag.
Vi samarbetar med myndigheter, kommuner, regioner och andra offentliga aktörer som löpande har behov av kvalificerad HR-kompetens - både strategiskt och operativt. Eftersom vi inte på förhand vet vilka uppdrag som uppstår söker vi brett dig som har erfarenhet från offentlig sektor och vill vara en del av vårt konsultnätverk.
Om konsultrollenSom interim HR-konsult via Avanti går du in i organisationer där det finns behov av förstärkning under en period. Det kan exempelvis handla om att:
Säkerställa kontinuitet vid vakans, sjukdom eller föräldraledighet
Stötta under pågående rekrytering av ordinarie funktion
Bidra i förändringsarbete, omorganisation eller utvecklingsinitiativ
Leda eller delta i HR-relaterade projekt
Avlasta vid arbetstoppar eller särskilda satsningar
Uppdragen varierar i omfattning - heltid eller deltid, kortare eller längre perioder. Vi är lyhörda för dina önskemål kring upplägg och tillgänglighet.
Exempel på HR-roller och specialistområden vi ofta sökerHR-chef / HR-ledare
HR-partner / HR-generalist
HR-specialist inom arbetsrätt, förhandling och samverkan
Rekrytering och strategisk kompetensförsörjning
Arbetsmiljö, rehabilitering och systematiskt arbetsmiljöarbete
Lön och HR-administration
Organisationsutveckling och förändringsledning
Talent management och kompetensutveckling
Du har god förståelse för offentlig sektors villkor, styrning och regelverk och känner dig trygg i att arbeta i politiskt styrda organisationer.
Vem vi tror att du ärFör att vara framgångsrik i konsultrollen är du professionell, självgående och trygg i din kompetens. Du sätter dig snabbt in i nya verksamheter, skapar förtroende och levererar med kvalitet.
Du har god självinsikt, är lösningsorienterad och motiveras av att bidra med både stabilitet och utveckling. Om du trivs i en varierad roll med nya sammanhang och nära dialog med chefer och ledning kan detta vara en spännande möjlighet för dig.
AnställningsformVi välkomnar både dig som är egen företagare och söker en långsiktig samarbetspartner, samt dig som vill vara anställd konsult via Avanti.
Många av våra uppdrag tillsätts genom vårt nätverk och vissa annonseras publikt. För varje uppdrag gör vi ett noggrant urval för att säkerställa en träffsäker matchning mellan konsult och uppdragsgivare.
AnsökanVill du vara en del av vårt nätverk av HR-konsulter med fokus på offentlig sektor och vara aktuell för framtida uppdrag?
Kontakta gärna Niklas Almquist på niklas@avantirekrytering.se
om du vill veta mer.
Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via email.
Vi ser fram emot att höra av dig! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Arbetsgivare Avanti Rekrytering & Interim AB
