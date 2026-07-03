Interim HR-direktör
Jurek Recruitment & Consulting AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-07-03
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, Solna
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Just nu söker vi på Jurek en erfaren och trygg HR-ledare för ett uppdrag som interim HR-direktör hos en större offentlig verksamhet söder om Stockholm. Uppdraget är ett vikariat på sex månader och passar dig som trivs i en strategisk roll med stor möjlighet att påverka och bidra till samhällsnytta. Välkommen in med din ansökan!
Om rollen och arbetsuppgifter
Som HR-direktör ansvarar du för att leda och samordna verksamhetens HR-arbete samt säkerställa att HR-funktionen fortsätter att leverera ett professionellt och verksamhetsnära stöd. Du kommer att ha en central roll i ledningsarbetet och bidra till att pågående initiativ och utvecklingsinsatser drivs vidare under perioden.
I rollen ingår att vara en strategisk partner till regiondirektören och ett stöd till såväl ledning som politiska beslutsfattare i övergripande HR-frågor. Du verkar i en komplex organisation med ett viktigt samhällsuppdrag där hälso- och sjukvård, regional utveckling och service till invånarna utgör centrala verksamhetsområden.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Leda och utveckla HR-funktionen samt säkerställa fungerande daglig leverans
Upprätthålla och vidareutveckla regionens HR-strategi och prioriterade initiativ
Säkerställa en hållbar kompetensförsörjning inom regionens verksamheter
Stödja politiken, chefer och ledning i organisations- och förändringsarbete
Bidra till stabilitet, tydlighet och riktning i en övergångsperiod
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har en gedigen bakgrund inom strategiskt HR-arbete och som är van att leda i större och komplexa organisationer.
Akademisk examen inom HR, juridik, ekonomi eller annan relevant utbildning
Flerårig erfarenhet av kvalificerat och strategiskt HR-arbete på ledningsnivå
Dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla en HR-funktion i en större organisation
Goda kunskaper inom svensk arbetsrätt, kollektivavtal och MBL
Erfarenhet från offentlig verksamhet, exempelvis region eller kommun
B-körkort
Som person är du en trygg och stabil ledare med hög integritet. Du har lätt för att sätta dig in i komplexa sammanhang och skapar snabbt förtroende i dialog med såväl chefer och medarbetare som politiska företrädare och fackliga parter. Vidare är du strukturerad, lösningsorienterad och har förmåga att fatta välgrundade beslut även i föränderliga situationer.
Du erbjuds
Du kommer att vara anställd som konsult hos Jurek och arbeta på uppdrag hos vår kund. Uppdraget är på heltid och löper från den 1 november 2026, eller tidigare enligt överenskommelse, till och med april 2027. Rollen erbjuder möjlighet till distansarbete upp till 50%.
Bra att veta
Uppdraget är placerat cirka en timmes pendling från Stockholm Central.
Ansökan
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Kandidatansvarig Ellen Wadén via email ellen.waden@jurek.se
.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via email.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8010111-2083843". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Biblioteksgatan 11 (visa karta
)
111 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9990732