Interim HR-chef till konsultuppdrag

Interim HR-chef - konsultuppdrag
Vi söker en erfaren interim HR-chef till ett tidsbegränsat konsultuppdrag med start i januari och en uppdragslängd om cirka tre månader.
Uppdraget innebär ett övergripande ansvar för HR-funktionen på interimbasis, med särskilt fokus på att leda och samordna arbetsgivarens arbete kopplat till kommande löneöversyn. Rollen kräver gedigen erfarenhet av löneprocesser inom kommunal verksamhet samt tidigare arbete i en ledande HR-roll.Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
Ansvara för HR-chefsfunktionen på interimbasis
Leda och samordna arbetet med löneöversyn 2026
Stötta verksamhet och ledning i strategiska och operativa HR-frågor
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet av rollen som HR-chef
Har mycket god erfarenhet av löneöversynsarbete inom kommunal verksamhet
Har dokumenterad erfarenhet av att leda och genomföra fackliga förhandlingar
Är trygg, strukturerad och van att snabbt sätta dig in i nya organisationer
Om uppdraget
Start: januari
Omfattning: ca 3 månader
Plats: Fjällnära kommun i norra/mellersta Sverige. Exakt uppdragsort kommuniceras i senare skede av processen.
Vi erbjuder:
Maximal ersättning direkt - Slipp långa förhandlingar och få betalt direkt
Tjänstepension - För din trygghet och framtid
Engagerad kontaktperson - Tillgänglig 24/7
Boende och reseersättning - Vi ordnar boende och står för resor
Flera förmåner - Hotell, gym och restauranger
Som konsult hos oss får du möjlighet att bidra med din kompetens i en kvalificerad och utvecklande roll, där du gör verklig skillnad för organisation och ledning. Om du är redo för ett spännande uppdrag där du får arbeta med strategiskt och operativt HR-arbete i en engagerande och stödjande miljö, ser vi fram emot din ansökan!
Ansök nu och bli en del av vårt team!
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
E-post: info@promediqa.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Promediqa Group Sweden AB
(org.nr 559470-5476) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9650850