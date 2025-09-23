Interim HR/ Förhandlingschef
2025-09-23
Detta är ett uppdrag för dig som vill kombinera strategiskt och operativt arbete inom arbetsrätt och förhandling i en komplex organisation med samhällsviktigt uppdrag.
Om uppdraget
Du kommer att ersätta ordinarie förhandlingschef under en period av tjänstledighet och blir en central del av en HR-enhet som ansvarar för övergripande HR-processer och stöd till hela organisationen.
Ansvarsområden
Som operativ förhandlingschef kommer du att:
Leda och samordna arbetsrättsliga frågor samt centrala samverkansmöten.
Ansvara för fackliga förhandlingar på hög nivå, med fokus på kollektivavtal.
Stötta verksamheten i operativa HR-frågor kopplade till avtal och villkor.
Fatta beslut i strategiska och operativa arbetsrättsliga frågor.
Bedöma och besluta om lokala omställningsmedel.
Delta i lönebildningsarbetet tillsammans med HR-specialist lönebildning.
Hålla utbildningar inom arbetsrätt, samverkan och villkorsfrågor.
Vara en aktiv part i HR:s digitaliseringsarbete, inklusive implementation av nytt lönesystem.
Kravprofil (skallkrav)
Personal-, beteendevetenskaplig eller juridisk högskoleutbildning, eller motsvarande.
Minst 10 års dokumenterad erfarenhet av arbetsrätt, fackliga förhandlingar och kollektivavtal.
Erfarenhet av att självständigt leda kollektivavtals- och MBL-förhandlingar.
Dokumenterad erfarenhet av självständigt beslutsfattande i arbetsrättsliga frågor.
Erfarenhet av operativt arbete med avtal, villkorsfrågor och lönebildning.
Meriterande (börkrav)
Erfarenhet som förhandlingschef inom offentlig sektor eller större organisation.
Erfarenhet av HR-digitaliseringsprojekt, särskilt lön- och schemasystem.
Erfarenhet av att utarbeta avtal kopplade till oregelbunden arbetstidsförläggning.
Vi söker dig som
Är trygg i din arbetsrättsliga kompetens och van att fatta beslut.
Har stark förhandlingsvana och förmåga att bygga relationer med fackliga parter.
Trivs med att kombinera strategiska och operativa arbetsuppgifter.
Vill bidra i en verksamhet med högt samhällsvärde.
Varför Soros Consulting?
Hos oss får du mer än bara ett uppdrag. Vi är en långsiktig partner som stöttar dig genom hela konsultresan - från matchning och onboarding till utveckling och framtida uppdrag. Vår styrka är att vi förstår både konsulternas och kundernas behov, och vi arbetar alltid för att skapa det bästa mötet mellan expertis och uppdrag.
Låter detta som rätt uppdrag för dig?
Skicka in din ansökan till Soros Consulting redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
Detta är ett heltidsjobb.
