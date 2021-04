Interim HR Chef - Viveka Holm Rekrytering och Interim management A - Ekonomichefsjobb i Stockholm

Viveka Holm Rekrytering och Interim management A / Ekonomichefsjobb / Stockholm2021-04-04Holm Rekrytering erbjuder interimskonsulter inom HR, Ekonomi och Management, som exempelvis VD:s, HR- och ekonomichefer.Holm Rekrytering erbjuder även chef- och specialistrekryteringar enligt metoden värderingsstyrd rekrytering. För att få medarbetare att trivas och leverera lönsamma beteenden på arbetet behöver du mäta attityder och drivkrafter gentemot en given företagskultur. Vill du lyckas med dina rekryteringar rekommenderar vi just värderingsstyrd rekrytering.Vi söker en interim HR-chef till ett svensk mjukvaruföretag. Uppdraget skall påbörjas omgående och beräknad sträcka sig i ca 3-6 månader.Brinner du för att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter!Vi söker fler konsulter till vår konsultverksamhet.Som konsult hos oss får du ta del av vårt HR-nätverk Happy, happy, happy! Du delar vår värdegrund som innebär, att genom ömsesidig respekt, transparens och glädje skapar vi affärsnytta och mervärde för individ och företag.2021-04-04Holm Rekrytering erbjuder interim tjänster inom HR och Finance samt chef- och specialistrekryteringar. Vår mission är att stötta företag i att bli ännu mer lönsamma genom en god och välplanerad personalstrategi.Om uppdragetVår kund är ett svenskt mjukvaruföretag med ca 200 anställda i Sverige och utomlands. HR avdelningen består av två HR generalister i Sverige och ett par personer utomlands som rapporterar till dig. I uppdraget förväntas att du vill bygga upp en modern affärsnära HR-funktion för att företaget skall kunna växa ytterligare. Du rapporterar till VD samt ingår i ledningsgrupp.Vem är duVi söker dig som har flerårig erfarenhet som HR Chef. Du harerfarenhet av att bygga HR-funktioner och att sitta med i ledningsgrupp samt har haft personalansvar. Du har även erfarenhet av att arbeta internationellt med engelska som koncernspråk. Vi ser även att du har några års erfarenhet av att arbeta som konsult samt att har eget bolag.Som person är du öppen och nyfiken och gillar att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Du har en mycket god kommunikativ förmåga samt är resultatorienterad.Vi läser ansökningar löpande och ser gärna att du skickar in din ansökan omgående.Frågor om tjänsten besvaras av Viveka Holm på Holm rekrytering tel:0790744099 eller viveka@holmrekrytering.se Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-04Viveka Holm Rekrytering och Interim management A5671401