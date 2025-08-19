Interim Head of Business Control till dynamisk organisation
Har du tidigare chefserfarenhet inom controlling? Vill du anta en ledande roll som präglas av snabba beslutstaganden och ständig utveckling? Då kan det här vara en roll för dig! Vi på Vindex är just nu på jakt efter en interim Head of Business Control till vår kund. Tjänsten innebär ett interimsuppdrag som pågår i sju månader med start så snart som möjligt.
Som Head of Business Control erbjuds du en koordinerande, såväl som operativ roll där du leder ett mindre team med engagerade medarbetare. I rollen lägger du stort fokus på rapportering till ledning och styrelse.
Placering: Stockholm
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utveckla bolagets controllerfunktion
Personalansvar för fyra medarbetare inom controlling
Leda arbete för framtagandet av rapporter, kalkyler och beslutsunderlag
Anta en given roll i bolagets ledningsgrupp
Löpande dialog med VD
Anta en nyckelroll i framtida projekt
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom ekonomi och många års arbetslivserfarenhet inom controlling. Vi värdesätter även dina goda kunskaper inom Excel och Power BI. Har du dessutom arbetslivserfarenhet inom retailbranschen är det starkt meriterande.
Som person är du en operativ "doer" med gedigna ledaregenskaper. Du trivs i en miljö som präglas av snabba beslutsvägar och ständig förändring. Utöver det har du en kreativ ådra och ett positivt mindset!
Ansökan
Kan denna roll vara något för dig? Skicka gärna ditt CV i word-format till oss på Vindex och ange referensnummer LIHBC2946. Tveka inte heller att kontakta ansvarig rekryterare Lisa Nyström (lisa.nystrom@vindex.se
, 070-414 50 20) vid fler funderingar kring rollen.
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå som arbetar med interimslösningar och rekrytering nischat endast mot ekonomiavdelningen. Vi är specialister på tillsättningar av konsulter och kandidater inom ekonomifunktionen. Detta innebär att vi tillsätter CFO:er, ekonomichefer, controllerchefer, Business Controllers, redovisningschefer, koncernredovisningsekonomer, redovisningsekonomer samt lönespecialister. Är du intresserad av fler uppdrag/tjänster som ekonomiassistent? Kika gärna under fliken Lediga uppdrag och jobb. Så ansöker du
