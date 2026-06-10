Interim Group Financial Controller
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Vill du ta en nyckelroll i en internationell koncern där du får kombinera operativt ansvar med utveckling av processer, rapportering och finansiell styrning? Trivs du i en miljö med högt tempo, många kontaktytor och möjlighet att påverka? Då kan detta vara ett spännande konsultuppdrag för dig.
Om uppdraget
Vi söker nu en Interim Group Financial Controller för ett uppdrag med omgående start och en initial löptid på sex månader. I rollen blir du en central del av koncernens finansfunktion med ansvar för koncernredovisning, finansiell rapportering och konsolidering. Du kommer att arbeta nära både ledning och internationella ekonomiteam och bidra till att säkerställa hög kvalitet i rapportering, processer och finansiell styrning.
Utöver det löpande redovisningsansvaret kommer du även att vara involverad i utvecklingsinitiativ kopplade till processer, system och intern kontroll.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för månads-, kvartals- och årsbokslut på koncernnivå
Säkerställa korrekt koncernkonsolidering och rapportering enligt IFRS
Driva utveckling av redovisningsprinciper, interna kontroller och finansiella processer
Stötta revisioner, regulatorisk rapportering och skatterelaterade frågor
Samarbeta med och vägleda ekonomifunktioner i flera länder
Delta i projekt kopplade till förvärv, integrationer och utveckling av finansiella system
Rollen passar dig som uppskattar att växla mellan operativt arbete och förbättringsinitiativ, och som trivs med att vara en nyckelperson i en internationell organisation.
Om dig
Vi söker dig som har en gedigen bakgrund inom redovisning och finansiell rapportering samt är van att arbeta i komplexa koncernstrukturer. Du känner dig trygg i IFRS-frågor, koncernkonsolidering och rapportering till ledning och intressenter.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande kvalificerad redovisningsbakgrund
Minst 10 års erfarenhet inom redovisning, finansiell rapportering och koncernredovisning
Gedigen erfarenhet av IFRS och internationella koncernmiljöer
Erfarenhet från revisionsbyrå, gärna Big 4
Mycket goda kunskaper i Excel
Det är meriterande om du har arbetat i NetSuite eller AARO samt om du har erfarenhet från fintech- eller snabbväxande teknikbolag.
Som person är du analytisk, strukturerad och självgående. Du har lätt för att skapa förtroende i organisationen och trivs i en roll där du får kombinera detaljfokus med ett större affärsperspektiv.Publiceringsdatum2026-06-10Övrig information
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Uppdragslängd: Initialt 6 månader
Placering: Stockholm
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Needo Recruitment Sthlm AB
(org.nr 559088-5884)
Villagatan 13 B (visa karta
)
114 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Needo Kontakt
Recruitment Consultant
Petra Nordberg petra@needo.se +46739399513 Jobbnummer
9958342