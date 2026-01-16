Interim föreningskoordinator till kooperation
2026-01-16
Vi söker nu en interim föreningskoordinator till en organisation med stark demokratisk struktur och aktiv föreningsverksamhet. Uppdraget är administrativt, samordnande och du utgör en central del i verksamheten, med särskilt fokus på vårens demokratiska processer och föreningsstämma.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Förberedelser och administration inför föreningsstämma
• Motionshantering, medlemsärenden och dokumentation
• Samordning med styrelse, valberedning och andra föreningsorgan
• Utskick och insamling av underlag från medlemmar
• Löpande administrativt stöd till VD och ledning
• Publicering av information i interna system och verktyg
Om dig
Vi söker ett administrativt proffs och ser framför oss att du tidigare har arbetat som exempelvis administrativ koordinator eller VD-assistent samt har god förståelse för hur en förening fungerar. Du uttrycker dig väl på svenska, både muntligt och skriftligt, har god systemvana och digital mognad samt är bekväm i Office/Teams och i arbete med ärende- och dokumenthantering. Som person är du proaktiv, lösningsorienterad och och förväntas bidrar med energi, struktur och egna initiativ i en viktig period för verksamheten. För att lyckas i uppdraget krävs att du är självgående, strukturerad med en tydlig servicekänsla och hög integritet.
Start: 9 februari
Slut: Slutet av maj
Omfattning: 80 % - 100 %
Placering: Stockholm (på plats)
Övrig information
Uppdraget kan genomföras som underkonsult eller via anställning hos Signera Rekrytering. Välkommen att visa intresse snarast genom att registrera ditt CV via länken nedan. Urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor är du välkommen att kontakta: Anna Hultkrantz, interimsansvarig, 073-834 33 20 eller Hanna Palmsten, researchkonsult, 076-301 95 57.
