Interim förbundschef till konsultuppdrag inom teknisk verksamhet

Vi söker en förbundschef till Fagersta
Vi söker en erfaren och trygg ledare till ett kommunalförbund inom teknisk verksamhet i Västmanland. Uppdraget är på hög strategisk nivå och innebär att leda en organisation i en viktig fas där förändringar i verksamhetens framtida organisering just nu utreds.
Om uppdraget
Som interim förbundschef har du det övergripande ansvaret för verksamhet och ekonomi. Rollen innebär att både säkerställa den dagliga driften och bidra med ett strategiskt perspektiv i pågående förändringsarbete. Du ingår även i medlemskommunernas ledningsgrupper och samverkar nära med flera olika aktörer.
Omfattning och placering:
Start: Omgående enligt överenskommelse
Längd: Till och med 28 februari 2026, med möjlighet till förlängning
Omfattning: 50-100 %
Placering: Fagersta, med möjlighet till distansarbete
Urval sker löpande, skicka in din ansökan tillsammans med CV så snart som möjligt!
Vi söker dig som:
Minst 5 års erfarenhet som högre chef, varav de senaste 2 åren inom offentlig sektor
Förmåga att självständigt ta ansvar för uppdraget efter kort introduktion
God ekonomisk kompetens och erfarenhet av totalansvar
B-körkort
God samarbetsförmåga och en tydlig, strukturerad ledarstil
Vana att arbeta i Word och Teams
Vi ser gärna att du är:
En trygg och tydlig ledare som skapar stabilitet även i förändring
Strukturerad och lösningsorienterad
Van att prioritera och fatta beslut i komplexa sammanhang
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Publiceringsdatum2025-08-22Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
