Interim Financial Controller - Wise Professionals AB - Administratörsjobb i Stockholm

Wise Professionals AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-06Som Financial Controller kommer du att delta i arbetet med att säkerställa tekniskt korrekt bokslut, analysera utfall och presentera finansiell information. Tjänsten är en kombinerad financial/business control roll med tyngden på den finansiella delen.Du kommer även att driva och delta i förändrings- och utvecklingsprojekt samt löpande arbeta med olika ad hoc-uppgifter. Vi erbjuder ett stimulerande och utvecklande arbete i en trivsam och dynamisk miljö.Huvudsakliga ansvarsområdenStyrning och analys av ditt affärsområde.Hantering av investeringar och kontroll av intäkter.Stödja verksamheten med finansiell rapportering.Projekt/utredningar och verktygsutveckling inom Finance och Business Control som möjliggör förbättrade stödverktyg, rutiner och metoder.Vi söker dig som har en ekonomiutbildning med några års erfarenhet av finansiell rapportering och controlling. Du är intresserad av att arbeta både med bolagets affärsmodell och redovisning. Du är vidare en erfaren användare av Excel och PowerPoint. Erfarenheter från finansiella IT-system, speciellt Power BI eller HFM är starkt meriterande. Det är en fördel om du har en redovisningsbakgrund.Eftersom vår kund arbetar i en global miljö behöver du kunna kommunicera både på engelska och svenska.2021-04-06Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad, noggrann och har en problemlösande analysförmåga. Du gillar att ta initiativ samt att själv söka efter information för att på bästa sätt lösa dina arbetsuppgifter. Som person gillar du att arbeta i grupp, men du är samtidigt van vid att självständigt lösa uppgifter och komma med förbättringsförslag.Plats: Vår kund har sitt kontor söder om Stockholm. Just nu sker arbetet från hemmakontoret.När du blir en av ossSom uthyrd konsult via oss på EQonomy/Wise Professionals erbjuds du alltid en marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och anslutning till vårt kollektivavtal. På samma sätt som vi ställer höga krav på dig som konsult förväntar vi oss också att du ställer höga krav på oss som arbetsgivare. Inget är viktigare för oss än att du känner dig trygg och att du ska trivas i din anställning. Oavsett vart du befinner dig i din karriär så ska konsultrollen hos oss på EQonomy/Wise Professionals ge dig kunskap och erfarenhet som du kan bära med dig på vägen till nästa spännande utmaning. Våra värdeord - Passion, Kvalitet och Tillväxt - är något som genomsyrar hela vår verksamhet. Vår kultur präglas av nyfikenhet, att vara på tå och ligga i framkant - vi kallar det att vara och agera Frontline.Wise Professionals är en rekryteringsbyrå som designar, utvecklar och erbjuder hållbara rekryteringslösningar tillsammans med arbetsgivare och kandidater som ställer höga krav. Vi arbetar på uppdrag av Sveriges starkaste varumärken tillsammans med arbetsgivare som månar om sina medarbetares arbetsglädje. Idag finns vi i Sveriges storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Malmö/ÖresundOm du vill veta merDu får gärna kontakta oss om du har frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver. Jag som arbetar med detta uppdrag är Iren Sayar. Mig når du på tfn 073-521 65 53 eller iren.sayar@wise.se Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan!Vi ser fram emot att höra från dig!Varaktighet, arbetstidHeltid Start i maj - 9 månader.Månadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-11Wise Professionals AB5674600