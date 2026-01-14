Interim Financial Assistant Accounts Receivable

Vill du arbeta i ett dynamiskt bolag som befinner sig i en spännande tillväxtfas? Vi söker en Financial Assistant med fokus på kundreskontra till ett interimsuppdrag hos ett bolag i förändring och tillväxt. Detta är ett 6-9 månader långt konsultuppdrag på 100% med start i början februari för en introduktion och överlämning. Uppdraget erbjuder goda möjligheter till förlängning och på sikt även möjligheter till anställning. Initialt utgår man från kontoret i Borås där ett hybridupplägg erbjuds.
Om rollen
Som Financial Assistant inom Accounts Receivable blir du en central del av ekonomiavdelningen och ansvarar för hela flödet inom kundreskontran. Rollen passar dig som trivs i en transaktionsintensiv miljö, gillar att ta ansvar och vill vara med och utveckla processer i ett bolag som nyligen bytt affärssystem.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Ansvar för kundreskontra end-to-end
Hantering och matchning av manuella och filbaserade inbetalningar
Löpande bokföring
Uppföljning och analys av öppna kundfordringar
Månadsbokslut av kundreskontra
Avstämning av bank- och balanskonton
Deltagande i förbättrings- och utvecklingsprojekt kopplade till kundreskontra
Under perioden feb-augusti 2026 utgår rollen från Borås med hybridupplägg (tre dagar på plats per vecka). Därefter kommer man utgå ifrån centrala Göteborg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi samt erfarenhet av arbete med Kundreskontra och löpande bokföring och avstämningar i ett transaktionsintensivt bolag. Du är en analytisk och driven ekonom som är van att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och har en förmåga att arbeta självständigt. Vi ser gärna att du är prestigelös, flexibel och lösningsorienterad samt är noggrann och van att arbeta på ett strukturerat och ansvarstagande sätt. Vi ser också att du gillar att arbeta i team och tycker det är viktigt att hålla en god och positiv stämning på kontoret och bland kollegor. Du är van att driva ärenden och trivs med många kontaktytor, både internt som externt. I rollen förekommer även internationella kontakter, så vi ser att du kommunicerar obehindrat i tal och skrift både på engelska och svenska.
Uppdragets omfattning är på 100% och beräknas löpa 6 månader. Företag med huvudkontor i Göteborg och som tillämpar hybridarbete med möjlighet att arbeta hemifrån.
Meriterande erfarenhet
Erfarenhet av kundreskontra i en transaktionsintensiv verksamhet
Erfarenhet av Business Central eller liknande affärssystem
Erfarenhet från e-handel eller lagerverksamhet är meriterandeDina personliga egenskaper
Du är självgående, strukturerad och trivs i en föränderlig miljö. Du tar initiativ, har ett lösningsorienterat arbetssätt och är bekväm med att arbeta där processer är under utveckling. Du är kommunikativ och teamorienterad.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor kontakta Sofia Hallberg, sofia.hallberg@flipr.se
Vid frågor kontakta Sofia Hallberg, sofia.hallberg@flipr.se.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Flipr AB
