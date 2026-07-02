Interim Finance & Admin Coordinator
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2026-07-02
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Interim Finance & Admin Coordinator
Uppdragets längd: Minst 12 månader
Omfattning: Heltid
Ansvarsområde: Norden
Erfarenhet av SAP är ett krav.
Start: Efter sommaren
Företaget
Vår kund är ett väletablerat internationellt läkemedelsföretag med en stark närvaro i Norden. För att stärka den nordiska organisationen söker vi nu en Interim Finance & Admin Coordinator för ett uppdrag på minst 12 månader.
Detta är en nordisk roll med fokus på ekonomi, rapportering och ekonomiadministration. I nära samarbete med Nordic General Manager och ett internationellt Shared Service Center har du en nyckelroll i att säkerställa korrekt finansiell rapportering, effektiva ekonomiprocesser och ett väl fungerande dagligt stöd till verksamheten.
Tjänsten passar dig som trivs med att ta ett stort eget ansvar, arbeta självständigt och samarbeta tvärfunktionellt i en internationell miljö. Mycket god praktisk erfarenhet av SAP är ett krav, eftersom SAP är det primära affärssystemet i rollen.Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Som Interim Finance & Admin Coordinator ansvarar du för ett brett spektrum av ekonomi-, rapporterings- och administrativa uppgifter som stödjer den nordiska verksamheten. Du samordnar inköpsprocesser, hanterar ekonomiadministration, stödjer budget- och prognosarbetet, genomför finansiell rapportering och aktiviteter kopplade till månadsbokslut samt fungerar som den huvudsakliga kontakten mellan den nordiska organisationen och företagets Financial Shared Service Center.
Rollen kombinerar löpande ekonomiarbete med administrativt stöd till verksamheten och kräver en strukturerad, analytisk och serviceinriktad person som trivs med att arbeta både med siffror och människor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ekonomi & redovisning
Skapa inköpsordrar och hantera leverantörsfakturor i SAP.
Granska, kontera och godkänna leverantörsfakturor.
Kontrollera konsultfakturor inför godkännande.
Administrera leverantörsregistret, inklusive betalningsvillkor.
Stödja arbetet med månadsbokslut, inklusive periodiseringar och kontroll av fakturering.
Ta fram underlag inför den årliga revisionen.
Vara intern kontaktperson för leverantörs- och kundreskontra.
Godkänna svenska löneutbetalningar.
Ansvara för veckovis kassaflödesrapportering.
Genomföra kvartalsvisa periodiseringar avseende norsk leverantörsskatt.
Finansiell rapportering & controlling
Analysera månatliga finansiella resultat tillsammans med Nordic General Manager.
Presentera analyser av budget jämfört med prognos för försäljning och rörelsekostnader.
Samordna och stödja den årliga budget- och prognosprocessen för OPEX.
Ta fram månatliga finansiella rapporter och stödja organisationens rapporteringsbehov.
Följa upp kontorskostnader och ekonomiskt utfall.
Samordna Intratsat- och exportrapportering.
Administration & administrativt stöd
Vara huvudsaklig kontaktperson mot företagets Financial Shared Service Center.
Samordna administrativa processer och dokumentation inom ekonomi.
Ansvara för administration av DocuSign.
Stödja intern rapportering och uppföljning av marknadsföringskostnader.
Samordna den löpande ekonomiadministrationen kopplad till kontorsverksamheten.Kompetenser
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst tre års erfarenhet från en liknande roll inom ekonomi och finansiell rapportering.
Gedigen erfarenhet av ekonomi, redovisning, rapportering och ekonomiadministration.
Mycket god praktisk erfarenhet av SAP (krav).
Erfarenhet av budgetarbete, prognoser och finansiell rapportering.
God förståelse för bokföring, redovisningsprinciper och månadsbokslut.
Mycket god administrativ och organisatorisk förmåga samt ett strukturerat och noggrant arbetssätt.
Goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel.
Förmåga att arbeta självständigt och hantera flera parallella arbetsuppgifter.
Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift.Utbildningsbakgrund
Gymnasieutbildning inom ekonomi, företagsekonomi eller motsvarande.
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, redovisning, företagsekonomi eller motsvarande är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, proaktiv och tar stort ansvar för ditt arbete. Du trivs i en bred roll där ekonomi, rapportering och administration går hand i hand och motiveras av att leverera arbete med hög kvalitet och precision.
Du är analytisk, organiserad och arbetar effektivt även under tidspress utan att kompromissa med noggrannheten. Som person är du samarbetsinriktad, serviceinriktad och har lätt för att bygga goda relationer med kollegor och samarbetspartners i olika funktioner och länder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
https://www.brice.se/lediga-jobb/?id=361&titleSlug=interim-finance-admin-coordinator Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bricegroup AB
(org.nr 559200-6695) Jobbnummer
9988937