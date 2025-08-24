Interim fastighetschef till Statens Medicinveterinärska anstalt
2025-08-24
Vill du som interimschef arbeta på en spännande samhällsviktig myndighet? Vill du arbeta med fokus på att leda en enhet, utveckla processer/arbetsmetoder samt bygga relationer? Då har vi uppdraget för dig! Nu söker vi efter en interimschef inom området fastighet till Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala.
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete som gör att vi på Novare Bemanning bland annat erbjuder dig värde genom karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare är en stolt och godkänd leverantör av det statliga ramavtalet i Sverige. Vi söker nu efter en interimschef fastighet till statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala.
Hos myndigheten kommer du att anta rollen som interimschef där enheten fastighet ansvarar för lokalplanering, lokalförsörjning och lokalförvaltning, inklusive hyres- och underhållskostnader.
Krav för tjänsten
akademisk utbildning inom relevant område
minst fem års chefserfarenhet med verksamhets-, personal- och budgetansvar inom offentlig sektor
fem års aktuell erfarenhet av arbete med myndighetsstyrning, planering och uppföljning på statlig myndighet
aktuell erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling på myndighetsövergripande nivå
erfarenhet av att med dokumenterat gott ledarskap arbeta med förändringsledning och omorganisationer på myndighet
god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
kunna lämna en referens på ett tidigare liknande uppdrag.
Meriterande
erfarenhet av arbete på liknande laborativ verksamhet
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget är på heltid med start 1 okt fram till 31 dec 2025 på plats hos myndigheten i Uppsala.
Ansökan
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 2025-08-28. Du är varmt välkommen!
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta Miranda Nilsson på miranda.nilsson@novare.se
Hoppas vi ses!
Som konsult hos oss
Novare Bemanning bygger karriärer och stöttar organisationer. Vi är ett personligt och samhällsengagerat bolag som erbjuder interims och bemanningstjänster till både den offentliga och privata sektorn. Tillsammans med oss bidrar du till ett hållbart arbetsliv. Vi tar personlig utveckling till en helt ny nivå och är en unik arbetsgivare i branschen.
När du arbetar som konsult ute på uppdrag hos våra kunder kommer du att ha ett nära samarbete med din konsultchef. Du kommer att ha regelbundna avstämningar utifrån en aktiv feedback-kultur där du utvecklar ditt självledarskap och de verktyg som du behöver för att nå ditt önskade mål. Det finns även möjlighet för dig som interimskonsult som har eget bolag att vara underkonsult och fakturera oss för arbetad tid.
Novare Koncernen är ett av Sveriges ledande HR Serviceföretag som årligen genomför ca 600 rekryteringar samt många bemannings och interimsuppdrag. Novare har funnits i 20 år och startades av Investor. 2014 köpte personalen ut företaget från Investor och ägs idag av nyckelpersoner inom personalen. Ersättning
