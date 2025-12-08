Interim enhetschef till kommunal primärvård februari-augusti 2026
2025-12-08
Vi söker en erfaren och trygg enhetschef till den kommunala primärvården. I rollen leder du det dagliga arbetet och säkerställer att vården bedrivs med hög kvalitet, patientsäkerhet och god arbetsmiljö. Uppdraget innebär ett nära samarbete med andra chefer och medarbetare i verksamheten samt att du ingår i Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp.
Du kommer arbeta inom socialförvaltningens avdelning för vård och omsorg, som är förvaltningens största verksamhetsområde med över 350 medarbetare. Här utförs beslut inom hemtjänst, särskilt boende och kommunal primärvård. Vi arbetar enligt tillitsbaserad styrning och tror på modiga chefer, tydlighet och delaktighet.
Arbetsuppgifterna omfattar personalledning inom kommunal primärvård, uppföljning av arbetsmiljö, bemanning och prioritering i det dagliga arbetet samt hantering av akuta situationer. Du driver utvecklingsinitiativ och systematiskt kvalitetsarbete, säkerställer att lagar, riktlinjer och vårdprogram följs, ansvarar för budget och rapportering samt fungerar som länk till kommunens ledning och vårdaktörer. I rollen ingår också att upprätthålla god kommunikation med medarbetare, patienter och samarbetspartners.Publiceringsdatum2025-12-08Kvalifikationer
Ska ha legitimation inom vård- och omsorg
Ska ha minst två års erfarenhet som enhetschef
Ska ha minst två års erfarenhet av kommunal verksamhet
Ska ha erfarenhet av chefsuppdrag inom kommunal primärvård
Ska ha relevant kunskap om lagstiftning och politiskt styrd organisation
Ska ha kunskap inom ekonomi
Ska ha förmåga till problemlösning, god struktur och analytisk förmåga
Ska ha god samarbetsförmåga och vara kommunikativ och tydlig
Ska ha en positiv framtoning och förmåga att se helheter och möjligheter
Ska ha god dokumentationsvana, datorvana och förmåga att snabbt lära nya system
Ska kunna fatta beslut och arbeta självständigt
Period och omfattning
Heltid
Start 1 februari 2026
Slut 31 augusti 2026
Möjlighet till förlängning finns
Vi söker en chef som leder med fokus på patientens behov, tar tillvara medarbetarnas kompetens, bygger samverkan och skapar engagemang i en utvecklingsorienterad verksamhet.
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
