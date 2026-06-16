Interim enhetschef inom omsorg och boende
Jurek Recruitment & Consulting AB / Sjukvårdschefsjobb / Örebro Visa alla sjukvårdschefsjobb i Örebro
2026-06-16
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Vill du kombinera ett engagerande ledarskap med möjligheten att göra verklig skillnad för människor? Vi söker en enhetschef som vill leda och utveckla verksamheter med fokus på kvalitet, brukarinflytande och god arbetsmiljö.
Om rollen
Som enhetschef ansvarar du för den dagliga driften av upp till tre boenden med cirka 30 medarbetare. Du har personal-, budget- och verksamhetsansvar och arbetar nära medarbetare, anhöriga, myndigheter och andra samverkansparter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda, fördela och följa upp verksamheten.
Ansvara för personal, budget, kvalitet och arbetsmiljö.
Driva utvecklings- och förbättringsarbete.
Stödja medarbetare i deras kompetensutveckling.
Samverka med interna och externa aktörer samt fackliga parter.
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Är en trygg, kommunikativ och utvecklingsorienterad ledare med förmåga att skapa engagemang, struktur och goda resultat.
Vidare uppfyller du följande:
Examen från universitet/högskola om minst 180 hp inom området samhällsvetenskap, hälso- och sjukvård, beteendevetenskap eller social inriktning
Chefserfarenhet innehållande personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar
Erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg och verksamhetssystem
Erfarenhet av arbete i verksamhetssystem Medvind
B-körkort
Meriterande för uppdraget är om du uppfyller:
Chefserfarenhet från verksamhet inom SOL/LSS
Kunskap och erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar
Kunskap och arbetslivserfarenhet av LSS insatsen inom Bostad med särskild service
Erfarenhet av arbete med bemanningsekonomi och schemaläggning
Erfarenhet av arbete i verksamhetssystem Life Care, Treserva, Personec och Raindance
Erfarenhet från arbete i politiskt styrd organisation.
Du erbjuds
Ett konsultuppdrag med start 24/8 och förväntas pågå till 31/10 2026. Uppdraget kan komma att bli förlängt. Tjänstgöringsgraden är 40 timmar/vecka. Uppdraget utför på plats enbart i Örebro. Publiceringsdatum2026-06-16Så ansöker du
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Elvira Björebäck via email elvira.bjoreback@jurek.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via email.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7916917-2055378". Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Örebro rådhus (visa karta
)
702 10 ÖREBRO Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9965739