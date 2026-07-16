Interim ekonomichef till kommun norr om Göteborg
TNG Group AB / Ekonomichefsjobb / Göteborg Visa alla ekonomichefsjobb i Göteborg
2026-07-16
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Vill du leda ekonomiarbetet och bidra med din erfarenhet i ett viktigt interimsuppdrag?
Nu söker vi en erfaren ekonomichef till ett interimsuppdrag där du får bidra med din kompetens inom ekonomistyrning i en kommun norr om Göteborg. Uppdraget passar dig som trivs i en ledande roll och har lätt för att snabbt sätta dig in i nya verksamheter.Varmt välkommen med din ansökan!
Ditt anställningserbjudande
Du får ett uppdrag med stort ansvar där du leder ekonomiavdelningen och rapporterar direkt till kommundirektören. Uppdraget kan utföras som konsult via TNG eller som underkonsult genom eget bolag. Som konsult via TNG får du en trygg anställning under uppdragstiden och en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela uppdraget.Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innefatta:
Leda och ansvara för ekonomiavdelningen
Ha personal-, budget- och verksamhetsansvar
Ansvara för budget, prognoser och ekonomisk uppföljning
Samverka med verksamheten i ekonomirelaterade frågor
Värt att veta
Uppdraget är på heltid med start den 10 augusti 2026. Den inledande uppdragsperioden är två månader med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader.
Arbetet utförs på plats i kommunens stadshus.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har en civilekonomexamen eller annan relevant högskoleutbildning inom ekonomi, gärna med inriktning mot redovisning, offentlig ekonomi eller ekonomistyrning.
Du har flera års erfarenhet som ekonomichef med ansvar för personal, budget och verksamhet. För att lyckas i uppdraget behöver du ha dokumenterad erfarenhet av ekonomistyrning i en politiskt styrd organisation samt god kunskap om kommunal verksamhet och kommunala koncernstrukturer.
Du är en trygg ledare med god samarbetsförmåga och ett strukturerat arbetssätt. Du har lätt för att sätta dig in i nya verksamheter och skapa förtroende i organisationen.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare TNG Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
411 01 GÖTEBORG Arbetsplats
TNG Väst Kontakt
Researcher
Amanda Alwan 0700231772 Jobbnummer
10004774