Interim Ekonomichef

Consensus Sverige AB / Ekonomichefsjobb / Örebro
2026-06-12


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Visa alla jobb hos Consensus Sverige AB i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora, Lindesberg eller i hela Sverige

Vi söker en erfaren interim ekonomichef för ett uppdrag hos en etablerad verksamhet inom pendlingsavstånd från Örebro. Uppdraget riktar sig till dig som driver eget bolag och är van att kliva in i organisationer med kort startsträcka. Omfattningen bedöms initialt till cirka 40–60%, uppdraget bedrivs till stor del på plats.
Om uppdraget
Fokus i rollen ligger på det övergripande ekonomiska perspektivet, det vill säga att analysera, förstå och förklara bolagets ekonomiska utveckling. Du kommer att stötta organisationen i frågor kopplade till bokslut, rapportering och ekonomisk uppföljning, samt bidra med insikter kring resultat, investeringar och projektutfall.
Arbetet innefattar bland annat:
Övergripande ekonomisk analys och uppföljning
Delaktighet i månads- och årsbokslut
Projektuppföljning och analys av kostnader, trender och prognoser
Stöd i rapporteringsfrågor och identifiering av förbättringsområden
Deltagande i styrelsemöten med presentation av ekonomiskt läge

Det finns en fungerande operativ ekonomifunktion på plats, varför rollen inte primärt innebär personalansvar utan snarare ett strategiskt och analytiskt fokus.
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg i rollen som ekonomichef/ansvarig och snabbt kan skapa förtroende i en organisation. Du är analytisk, handlingskraftig och har förmågan att sätta dig in i verksamheten för att förstå vad som driver siffrorna.
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Samarbetsinriktad och diplomatisk i din kommunikation
Prestigelös, flexibel och lyhörd
Van att arbeta självständigt och ta initiativ där det behövs
Bekväm i att presentera ekonomiska analyser för ledning och styrelse
Nästa steg
Låter det här som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag – vi arbetar med löpande urval.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta: Hannes Eliasson, 076-112 23 86, hannes.eliasson@consensus.nu

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Consensus Sverige AB (org.nr 556629-9284)
Örebro (visa karta)
702 18  ÖREBRO

Arbetsplats
Örebro

Kontakt
Teamleader - Konsult
Hannes Eliasson
hannes.eliasson@consensus.nu
+46761122386

Jobbnummer
9960748

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