Interim ekonomiansvarig till idrottsförbund
Organisationsutvecklarjobb / Stockholm
2025-11-06
Vi söker nu en interim ekonomiansvarig till ett större idrottsförbund. Uppdraget innebär helhetsansvar för ekonomifunktionen, där du arbetar både operativt och strategiskt tillsammans med generalsekreterare, styrelse och verksamhetsansvariga. Ekonomifunktionen befinner sig i en spännande utvecklingsresa, där det nya ekonomisystemet Oxceed nyligen har implementerats. Uppdraget utgår från organisationens huvudkontor på Södermalm i Stockholm, men kan även utföras delvis på distans.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Löpande bokföring
• Upprätta prognoser och stödja generalsekreterare och styrelse inför bokslut
• Bidra till framtagande av budget 2026
• Stötta i budgetarbetet genom att utbilda verksamhetsansvariga i ekonomisystemet samt följa upp och stämma av deras budgetar
• Säkerställa kvalitet i ekonomiska underlag och rapportering
Om dig
Vi söker dig med bred erfarenhet inom ekonomi och god förståelse för budgetprocesser, uppföljning och analys. Du kombinerar självständighet och problemlösningsförmåga med en pedagogisk ådra som gör dig till en uppskattad samarbetspartner i nya och komplexa sammanhang. Det är en fördel om du har erfarenhet från ideell sektor, förbund eller liknande organisationer, samt om du arbetat i Oxceed.
Uppdraget önskas påbörjas omgående och pågår fram till mitten av mars 2026.
Omfattningen uppskattas inledningsvis till 100 %, med en bedömd successiv minskning till cirka 50-75 % efter årsskiftet, beroende på behov.
Övrig information
Uppdraget kan genomföras som underkonsult eller via anställning hos Signera Rekrytering. Välkommen att visa intresse snarast genom att registrera ditt CV via länken nedan. Urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor är du välkommen att kontakta: Anna Hultkrantz, interimsansvarig, 073-834 33 20 eller Hanna Palmsten, researchkonsult, 076-301 95 57.
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
