Interim Driftchef
Hrm Affärsutveckling I Stockholm AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-06-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hrm Affärsutveckling I Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Tillsammans med Mackverket söker vi en Interim Driftchef för deras verksamhet. Uppdraget har omgående start och sträcker sig initialt ett kvartal framåt men det finns goda möjligheter till förlängning.
Vi söker en driven person med förståelse för det operativa arbetet att driva en verksamhet som denna. Du har förmågan att leda personal till bästa resultat och service men även kunskap kring det ekonomiska samt schemaläggning och tekniska detaljer kring jobbet. Du tittar framåt och ser möjligheter, allt under strukturerade former.
Mackverket har verksamhet på flera ställen i Stockholm. Både fasta restauranger, foodtrucks, festvåningar samt ett förberedelsekök.
Frågor om tjänsten besvaras av ansvarig rekryterare Linus Elghorn, linus.elghorn@hrmab.se
, 0767-624686. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HRM Affärsutveckling i Stockholm AB
(org.nr 556720-0117)
Nybohovsbacken 52 (visa karta
)
117 64 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mackverket Jobbnummer
9985931