Interim distriktschef till myndighet
2025-09-01
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
, Karlskrona
, Kristianstad
, Växjö
, Älmhult
Vi söker en interim distriktschef till en myndighet med placering i Ronneby.
Varmt välkommen att läsa annonsen och sök uppdraget!
Om uppdraget
Som interim chef inom myndigheten har du ett mångfacetterat uppdrag där du agerar både arbetsgivarrepresentant, ledare och verksamhetsansvarig inom ditt ansvarsområde. I din funktion som distriktschef leder du distriktets arbete med ansvar för planering, genomförande och uppföljning av verksamhet, ekonomi och budget samt en personalgrupp på 13 personer. Som distriktschef ingår du i regionens ledningsgrupp.
Du kommer i din roll att ha stort ansvar för att fortsätta utveckla distriktets olika funktioner och arbetssätt, vilket du gör tillsammans med dina medarbetare och i samverkan med övrig verksamhet. Distriktet utför en rad
olika myndighetsuppgifter och bedriver uppdragsverksamhet åt externa kunder. Din uppgift är också att arbeta med förändringsledning avseende främst arbetsmiljö i syfte att skapa ett gott arbetsklimat och engagemang för medarbetarnas individuella utveckling genom de arbetsuppgifter som myndigheten ska utföra.
Vem är du?
Vi ser att du ska uppfylla följande;
* Examen från högskola/universitet med inriktning ekonomi, organisation, beteendevetenskap eller liknande
* Har flerårig praktisk erfarenhet av ledarskap och chefskap
* Har erfarenhet av att driva förändringsarbete och har förmågan att motivera och leda medarbetare i förändringsprocesser
* Har erfarenhet av att arbeta med grupputveckling
* Du har en god administrativ förmåga och lätt att formulera dig i tal och skrift på svenska.
* Krav på B-körkort.
Meriterande önskemål:
* 2 års erfarenhet av myndighetsarbete/förvaltning (innebärande uppdrag/anställning på en statlig myndighet med relevanta arbetsuppgifter för uppdraget.)
* 2 års erfarenhet av processorienterat arbetssätt (innebärande uppdrag/anställning på en statlig myndighet med relevanta arbetsuppgifter för uppdraget)
Vi tar även personliga egenskaper i beaktning. Vi söker en erfaren interim chef med tydlighet, mod och handlingskraft. Du är en trygg förebild med gott omdöme, god organisationsförmåga och förmåga att strukturera och prioritera arbetet.
Du erbjuds
Tjänstens omfattning är 100% med start omgående och löper i 6 månader, med eventuell möjlighet till förlängning om 2 månader. Plats för uppdraget är Ronneby och resor ingår i tjänsten. Vid frågor angående tjänsten är du varmt välkommen att kontakta kandidatansvarig Therese Sundin på therese.sundin@jurek.se
Om verksamheten
Jurek Rekrytering & Bemanning är ett starkt växande företag med fokus på flexibla och kundanpassande rekryterings- och bemanningslösningar. Genom vårt nytänkande och entreprenöriella arbetssätt är vi unika i Sverige idag. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, administration samt marknad och management
