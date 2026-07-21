Interim Controller - Stockholm
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📊 Interim Controller – Stockholm
Vill du arbeta i en verksamhetsnära controllerroll där du får kombinera analys, ekonomistyrning och affärsstöd? Nu söker vi en erfaren Interim Controller för ett spännande konsultuppdrag hos en större organisation med en viktig samhällsfunktion.
I denna roll blir du en nyckelperson i ekonomiarbetet och arbetar nära chefer och verksamhetsansvariga med uppföljning, budget, prognoser och kvalificerade analyser. Uppdraget befinner sig i en utvecklingsfas, vilket innebär att du får möjlighet att påverka och bidra till förbättrade arbetssätt och processer.
💼 Arbetsuppgifter
Som Interim Controller kommer du bland annat att:
Ansvara för delar av månadsbokslutet, inklusive reserveringar
Delta i det löpande bokslutsarbetet
Genomföra ekonomiska uppföljningar tillsammans med chefer och verksamhetsansvariga
Upprätta budgetar och prognoser i nära samarbete med verksamheten
Ta fram ekonomiska analyser, rapporter och beslutsunderlag
Vara ett kvalificerat ekonomiskt stöd till chefer och medarbetare
Bidra till utveckling av processer inom uppföljning och rapportering
Delta i verksamhetsutveckling och ekonomirelaterade projekt
Hantera löpande ad hoc-uppgifter inom ekonomiområdet
✅ Vi söker dig som har
Civilekonomexamen eller motsvarande utbildning
Minst fem års erfarenhet som Controller
Mycket god redovisningskunskap
Mycket goda kunskaper i Excel
Erfarenhet av BI-verktyg, exempelvis Qlik Sense eller liknande
Erfarenhet av budget-, prognos- och uppföljningsarbete
God kommunikativ förmåga och vana att presentera ekonomiska analyser för olika målgrupper
⭐ Meriterande
Erfarenhet från större eller komplexa organisationer
Erfarenhet av verksamhetsnära ekonomistyrning
Erfarenhet av Mercur
Erfarenhet av ekonomiskt stöd till IT-verksamhet eller annan verksamhetskritisk funktion
🌟 Personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du:
Är lösningsorienterad och drivs av att utveckla och förbättra arbetssätt
Arbetar självständigt och tar ansvar för dina leveranser
Är strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten
Har en stark analytisk förmåga och kan omsätta siffror till affärsmässiga insikter
Är kommunikativ och bygger lätt förtroendefulla relationer
Är flexibel och trivs i en föränderlig miljö där prioriteringar kan skifta
📍 Uppdragsinformation
📍 Plats: Stockholm (hybrid – cirka 2 dagar per vecka på kontoret)
📅 Uppdragsperiod: Start augusti/september 2026 – 30 januari 2027
🕒 Omfattning: Heltid (100%)
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8103074-2109940". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10008396