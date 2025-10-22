Interim Business Controller till uppdrag i centrala Stockholm
Vi söker nu en erfaren Interim Business Controller för ett sex månader långt uppdrag hos en av våra kunder med kontor i Stockholms innerstad. I rollen kommer du att ingå i ett kunnigt och engagerat team och arbeta nära verksamheten med fokus på budget, prognos och uppföljning.
Uppdraget startar omgående eller så snart som möjligt och pågår under 6 månader.
Arbetsuppgifter: Delta i arbetet med budget och prognoser
Analysera och följa upp resultat mot budget
Stötta verksamheten med ekonomiska analyser
Bidra till förbättring av processer och arbetssätt inom controlling
Vi söker dig som: Har flerårig erfarenhet som Business Controller, gärna från konsultbolag eller annan projektintensiv verksamhet
Är en mycket skicklig Excel-användare och van att hantera stora datamängder
Trivs med att jobba både självständigt och i team
Har ett strukturerat arbetssätt och god analytisk förmåga
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
