Interim Brand Manager till läkemedelsbolag

SJR tillsätter nu en interim Brand Manager inom Hematologi till vår kund, ett stort läkemedelsbolag med kontor i Solna. Detta är ett konsultuppdrag på heltid med start i början av oktober och 3 månader fram med chans till förlängning. Till detta uppdrag söker vi dig som vill ta anställning som konsult eller dig som vill arbeta som underkonsult hos oss.Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Som Brand Manager inom Hematologi får du en nyckelposition där du driver arbetet med att ta fram och genomföra marknadsplaner för specifika varumärken. Du kommer att ansvara för att utveckla och optimera marknadsföringsinsatser, samordna aktiviteter och driva strategier för portföljen. Rollen innebär också att bidra till framgångsrika produktlanseringar, följa upp resultat samt säkerställa en väl fungerande multikanalnärvaro.
Ansvarsområden
• Utveckla och implementera en tvärfunktionell omni-kanalstrategi för kommunikation och varumärkesbyggande.
• Anpassa, översätta och godkänna marknadsmaterial, samt i vissa fall producera lokalt innehåll.
• Genomföra marknadsföringsaktiviteter enligt plan, inklusive kampanjer, event, kongresser och digitala initiativ.
• Stödja och utbilda fältbaserade team i strategier och kampanjanvändning.
• Bygga och vårda nätverk samt samarbeta med nyckelkunder för att främja marknadsutveckling.
• Analysera marknad, konkurrens och kundinsikter samt bidra till CRM-arbetet (iConnect).
• Följa upp varumärkets affärsresultat och säkerställa optimal implementering av operativa och strategiska planer.
• Delta i lokala och regionala nätverk för att dela best practices och insikter.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har en akademisk examen inom naturvetenskap, företagsekonomi eller ett liknande område. Du har några års erfarenhet av en liknande roll och gärna från läkemedels- eller vårdbranschen, vilket ger dig en god förståelse för marknadens särskilda krav. Har du dessutom LIF-examen eller motsvarande ser vi det som meriterande.
För att lyckas i rollen behöver du vara skicklig i Microsoft Office och ha lätt för att arbeta med digitala verktyg. Eftersom tjänsten innebär resor är körkort ett krav. Då arbetet sker i en internationell miljö är det också viktigt att du behärskar både svenska och engelska flytande, i tal såväl som i skrift.Dina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad och noggrann, samtidigt som du är kommunikativ och trivs i samarbeten. Du är analytisk och lösningsorienterad med förmåga att se både detaljer och helhet, och du har ett starkt engagemang för att driva varumärken och projekt framåt.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-10-17.
Varmt välkommen med din ansökan!
